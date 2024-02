SUMCO Aktie: Haben Sie darauf geachtet?

Weitere Suchergebnisse zu "Sumco":

Die Analyse der Stimmung und Diskussionen um die Sumco-Aktie ergibt, dass es im vergangenen Monat keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Daher wird dieser Punkt als "Neutral" bewertet. In Bezug auf die Diskussionsintensität wurde das Unternehmen jedoch mehr als üblich diskutiert und erfuhr zunehmende Aufmerksamkeit der Anleger, was zu einem "Gut"-Rating führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Sumco-Aktie beträgt aktuell 66, was bedeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, und daher ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist weniger volatil und liegt ebenfalls im neutralen Bereich bei 56,73. Insgesamt erhält die Analyse der RSIs somit ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf die Dividende liegt die Dividendenrendite von Sumco bei 2,28 Prozent, was nur leicht über dem Branchendurchschnitt von 1,82 Prozent liegt. Auf dieser Basis erhält die Aktie eine "Neutral"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

Im Branchenvergleich erzielte Sumco in den letzten 12 Monaten eine Performance von 23,11 Prozent, während ähnliche Aktien aus der Branche im Durchschnitt um 50,03 Prozent stiegen. Dies führt zu einer Underperformance von -26,92 Prozent im Branchenvergleich für Sumco. Im Sektorvergleich lag die Rendite von Sumco 1,64 Prozent über dem Durchschnittswert von 21,47 Prozent. Die ähnliche Rendite im Sektorvergleich und die Unterperformance im Branchenvergleich führen zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.