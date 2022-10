SUD Service & Dienstleistungs AG: Langjährige Erfahrung und fundierte Sachkenntnis für Ihre optimale Finanzsanierung

Zug (ots) -Deutschland drohen enorme Wohlstandsverluste. Verbraucher müssen sich auf Inflationsraten einstellen, wie man sie lange nicht für möglich hielt. "Bei den aktuellen Preissprüngen vor allem für Energie und Nahrungsmittel benötigten 60 Prozent der privaten Haushalte ihre gesamten monatlichen Einkünfte und mehr, um die laufenden Ausgaben zu decken", sagte Helmut Schleweis, der Präsident des Deutschen Sparkassen- und Giroverbandes. Nach Berechnungen der Sparkassen hätten Haushalte mit einem monatlichen Nettoeinkommen von weniger als 3600 Euro derzeit am Monatsende kein Geld mehr übrig und müssten Lücken dann teilweise durch ihre eigenen Ersparnisse schließen. Viele Menschen haben Angst vor dem finanziellen Absturz. "Bei den untersten 40 Prozent unserer Gesellschaft herrscht schlicht Verzweiflung. Wir laufen auf eine völlige Überschuldung zu", warnte auch Ulrich Schneider, Chef des Paritätischen Wohlfahrtsverbands.Selbst bei Verbrauchern die bislang gut mit den eigenen Einkünften über die Runden gekommen sind, haben die explodierenden Preise und spürbare Reallohnverluste die Haushaltsplanung komplett durcheinandergewirbelt. Wer von Überschuldung bedroht ist, sollte schnell gegensteuern und sich rechtzeitig professionelle Unterstützung suchen.Die Schweizer SUD Service & Dienstleistungs AG vermittelt deutschlandweit seriös arbeitende, hochkompetente Finanzdienstleister, die bei der Neustrukturierung der persönlichen Finanzen helfen. Das Team der SUD kennt die Branche genau und arbeitet nur mit ausgewiesenen Experten zusammen. Diese erstellen in Absprache mit dem Schuldner ein maßgeschneidertes Finanzsanierungskonzept. "Ziel ist es immer, die Schulden der Mandanten nachhaltig abzubauen, um die finanzielle Krise dauerhaft zu überwinden, auch ohne neue Kredite aufnehmen zu müssen", erklärt Christof Michael, Geschäftsführer der SUD AG und Finanzsanierungsexperte mit langjähriger Erfahrung. Der gesamte Abwicklungsprozess der Schuldensanierung läuft diskret und unkompliziert über den Postweg. Zeitaufwändige persönliche Termine fallen somit nicht an. Den Finanzprofis gelingt es häufig, eine Schuldenreduzierung mit den Gläubigern zu vereinbaren und dadurch die Schuldenhöhe ihrer Mandanten erheblich zu senken.Auch wenn die Bundesregierung ein ganzes Bündel von Maßnahmen zur Entlastung der Bürger beschließt, wird das in vielen Fällen nicht ausreichen, die finanzielle Notlage von Verbrauchern in diesem Land abzuwenden. Betroffene müssen die Initiative ergreifen, zumal sich die jetzige Situation nicht so schnell entspannen wird. Im Gegenteil: Die Bundesbank erwartet einen Rückgang der deutschen Wirtschaftsleistung. Wirtschaftsforschungsinstitute wie das Ifo-Institut oder das Kieler Institut für Weltwirtschaft (IfW) rechnen ebenfalls mit einer Rezession und gehen davon aus, dass die Preise in den kommenden Monaten nahezu flächendeckend weiter steigen werden.Unter diesen Umständen ist es gut einen erfahrenen Finanzsanierer an seiner Seite zu haben, um selbstbestimmt, aber professionell unterstützt, die finanziellen Probleme zu lösen. Die SUD vermittelt ausschließlich Finanzsanierer mit großem Know-how, die sich voll und ganz für ihre Mandanten einsetzen. Sämtliche Abwicklungsschritte werden absolut vertraulich durchgeführt und die Zufriedenheit der Kunden hat immer oberste Priorität.Profitieren Sie von der langjährigen Erfahrung von Christof Michael und dem Team der SUD Service & Dienstleistungs AG. Informieren Sie sich unter: https://finanzsanierung24.ch/ über die Arbeitsweise der SUD AG und der mit ihr kooperierenden Finanzsanierern. Auf der Internetseite können Sie auch eine kostenlose und unverbindliche Anfrage stellen.Pressekontakt:SUD Service & Dienstleistungs AGGubelstrasse 12CH-6300 Zughttps://www.sud.ag/Original-Content von: SUD Service & Dienstleistungs AG, übermittelt durch news aktuell