SUANFARMA kündigt eine Zusammenarbeit mit Reyoung Pharmaceutical an, um das bestehende Portfolio an Antiinfektiva und antibakteriellen Produkten zu erweitern

Madrid (ots/PRNewswire) -SUANFARMA feiert über seine F&E-Abteilung die historische Vereinbarung mit Reyoung Pharmaceutical, einem seit 1966 führenden Unternehmen in der Herstellung von Wirkstoffen. Die jahrzehntelange Erfahrung von Reyoung als weltweiter Exporteur von Produkten passt perfekt zu SUANFARMA, das seit 30 Jahren auf dem Markt für pharmazeutische und ernährungsphysiologische Wirkstoffe vertreten ist.Diese bilaterale Vereinbarung zwischen dem spanischen multinationalen Unternehmen, das die intern entwickelte Technologie zur Verfügung stellt, und seinem Partner Reyoung, der für seine Produktionskapazitäten bekannt ist, stellt eine strategische Zusammenarbeit bei der Herstellung von anti-infektiösen und antibakteriellen Wirkstoffen dar. Diese Medikamente sind entscheidend, um die Gesundheit der Bevölkerung zu gewährleisten. Beide Unternehmen halten es für wichtig, die Versorgung mit dieser therapeutischen Linie sicherzustellen, insbesondere in Zeiten von Engpässen und erhöhter Unsicherheit in der Lieferkette der globalen Pharmaindustrie.SUANFARMA hat sich der Gesundheit und der Innovation verschrieben und entwickelt und produziert daher zugängliche Rohstoffe in Übereinstimmung mit den höchsten regulatorischen Anforderungen der EMA oder der FDA. Darüber hinaus widmet sich das Unternehmen auch umweltfreundlichen Praktiken, indem es sich der grünen Chemie verschreibt und dem Umweltschutz Vorrang einräumt. Zu diesem Zweck arbeitet das robuste Forschungs- und Entwicklungsteam an der Entwicklung von Technologien, um maximale Effizienz in den Prozessen zu erreichen und modernste Wirkstoffe in das Portfolio aufzunehmen.Die innovative Technologie, die von SUANFARMA entwickelt wurde, umfasst die Strömungschemie, welche die Ausbeute, Selektivität und Reproduzierbarkeit der Prozesse verbessert. Sie minimiert die Reaktionszeiten und erfordert geringere Mengen an Reagenzien und Lösungsmitteln, was den Rohstoffverbrauch und die Umweltbelastung reduziert. Darüber hinaus ist diese Technik im Allgemeinen sicherer als die herkömmliche Synthese, da das Risiko von Explosionen und des Austretens gefährlicher Reagenzien verringert wird.„Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit mit SUANFARMA im Rahmen dieser transformativen Kooperation, die Innovation mit außergewöhnlicher Produktlieferung verbindet. Diese Allianz markiert den Beginn einer aufregenden Reise, und wir sind zuversichtlich, dass unsere Zusammenarbeit unseren Kunden und Partnern einen immensen Nutzen bringen wird, indem wir die einzigartigen Stärken und Fähigkeiten beider Unternehmen nutzen", erklärt Herr Xie- Reyoung, Vize-Präsident von Reyoung Pharmaceutical„Diese wichtige strategische Vereinbarung zwischen Reyoung und SUANFARMA unterstreicht unser gemeinsames Engagement für technologiegetriebene Innovationen und die Maximierung der Effizienz, um den Patienten überlegene Produkte anbieten zu können. Die außergewöhnliche Partnerschaft zwischen Reyoung und SUANFARMA stärkt unsere globale Position und ist der erste Meilenstein in einer vielversprechenden Zusammenarbeit zwischen unseren Unternehmen", sagt Javier Calvo, F&E Direktor von SUANFARMA.Es wird erwartet, dass diese bedeutende Vereinbarung der Beginn einer starken und vielversprechenden Zusammenarbeit zum Wohle der Patienten sein wird.Wir setzen uns voll und ganz für die Verbesserung der Gesundheit von Mensch und Tier ein und bemühen uns um eine nachhaltige Prävention von Krankheiten.Informationen zu SUANFARMASUANFARMA wurde 1993 gegründet und ist ein B2B-Life-Science-Partner, der sich auf die Entwicklung, Produktion und Vermarktung von Inhaltsstoffen für die pharmazeutische, veterinärmedizinische und nutrazeutische Industrie spezialisiert hat.Informationen zu ReyoungReyoung ist ein modernes, vertikal integriertes Pharmaunternehmen, das sich auf die Verbesserung der Qualität seiner Produkte konzentriert, indem es Innovation als Grundlage des Prozesses einsetzt.