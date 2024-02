ST International Holdings Company Aktie: Das hätte keiner erwarten können!

Die Aktie von St wird im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Textilien Bekleidung und Luxusgüter) als unterbewertet angesehen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 4,16, was einem Abstand von 86 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 30,55 entspricht. Daher ergibt sich auf fundamentaler Basis eine "Gut"-Empfehlung.

Was die Dividende betrifft, so kann bei einer Dividendenrendite von 0 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt ein geringerer Ertrag in Höhe von 6,24 Prozentpunkten erzielt werden. Dies führt zu einer Bewertung der Dividendenpolitik des Unternehmens als "Schlecht".

In der technischen Analyse ergibt sich eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht, wenn man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) von 0,24 HKD mit dem aktuellen Kurs (0,26 HKD) vergleicht. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) ergibt sich allerdings ein "Schlecht"-Rating, da der letzte Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt liegt.

Die Diskussionen auf sozialen Medien zeigen ein neutrales Stimmungsbild, weshalb unsere Redaktion das Unternehmen als "Neutral" einstuft. Zusammenfassend ist die Redaktion der Auffassung, dass die Aktie von St bezogen auf die Anlegerstimmung angemessen mit "Neutral" bewertet ist.