ST International Holdings Company Aktie: War das schon alles?

Der Relative Strength Index (RSI) für die St-Aktie zeigt einen Wert von 25 für die letzten 7 Tage, was bedeutet, dass die Aktie überverkauft ist und eine "Gut"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu liegt der RSI für 25 Tage bei 56,25, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daraus ergibt sich eine "Neutral"-Einstufung. Insgesamt erhält die St-Aktie also nach der RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf die Dividende liegt die Dividendenrendite der St-Aktie bei 0 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt von Textilien, Bekleidung und Luxusgütern. Dies bedeutet, dass Anleger einen um 6,07 Prozentpunkte geringeren Ertrag erzielen. Dadurch erhält die Ausschüttungspolitik des Unternehmens eine Bewertung von "Schlecht".

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen neutral gegenüber St eingestellt waren. Es gab weder besonders positive noch negative Meinungen, und auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils neutral. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält St daher eine "Neutral"-Einschätzung von der Redaktion.

In der technischen Analyse liegt der Kurs der St-Aktie bei 0,25 HKD und ist damit -3,85 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage entfernt, was eine kurzfristige "Neutral"-Einschätzung ergibt. Über die letzten 200 Tage betrachtet, ist die Distanz zum gleitenden Durchschnitt jedoch bei -7,41 Prozent, was zu einer insgesamt "Neutral" Einstufung für die Aktie führt.