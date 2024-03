ST International Holdings Company Aktie: Keine Panik!

Weitere Suchergebnisse zu "Gold":

Die Dividendenrendite von St liegt derzeit bei 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 6,12 Prozent liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

In den letzten 12 Monaten verzeichnete St eine Performance von 176,6 Prozent, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Textilien Bekleidung und Luxusgüter"-Branche eine Outperformance von +171,89 Prozent bedeutet. Auch im Vergleich zum "Zyklische Konsumgüter"-Sektor, der eine mittlere Rendite von -2,2 Prozent hatte, liegt St mit 178,79 Prozent über diesem Durchschnittswert. Dies führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Das Sentiment und Buzz um St in den sozialen Medien hat sich in den letzten Wochen nicht eindeutig verändert. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung. Die Häufigkeit der Diskussionen zu St war unwesentlich mehr oder weniger als normal, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie dadurch ein "Neutral"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) von St liegt bei 61,54, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 86,84, was für 25 Tage zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Insgesamt ergibt sich daher ein Rating von "Schlecht".

