ST International Holdings Company Aktie: Gut oder schlecht?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiger Indikator in der technischen Analyse von Aktien. Er betrachtet das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Aktienkurses über einen bestimmten Zeitraum. Aktuell liegt der RSI für die Aktie von St bei 50, was auf ein neutrales Signal hinweist. Eine Ausdehnung des RSI auf 25 Tage (RSI25) ergibt jedoch einen Wert von 73, was darauf hindeutet, dass die Aktie als überkauft betrachtet wird. Insgesamt wird die RSI-Einstufung daher als "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnitt von 0,21 HKD für den Schlusskurs der St-Aktie. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 0,31 HKD, was einem Unterschied von +47,62 Prozent entspricht und eine positive Bewertung aus charttechnischer Sicht ergibt. Der 50-Tages-Durchschnitt beträgt aktuell 0,33 HKD, was bedeutet, dass der letzte Schlusskurs darunter liegt (-6,06 Prozent). Auf dieser kurzfristigen Analysebasis erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung. Insgesamt ergibt sich für die einfache Charttechnik eine "Neutral"-Bewertung für St.

Im Bereich der Fundamentalanalyse beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) aktuell 4,16 und liegt mit 87 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 32 in der Branche Textilien, Bekleidung und Luxusgüter. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie von St aus heutiger Sicht unterbewertet ist und daher eine "Gut"-Bewertung erhält.

Die Analyse des Sentiments und Buzz zeigt, dass sich die Stimmung für St in den vergangenen Wochen kaum verändert hat. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität in den letzten vier Wochen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung für St führt. Insgesamt wird die Aktie auf dieser Stufe daher mit einem "Neutral" bewertet.