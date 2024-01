STV Aktie: Ruhig bleiben!

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv, aber es gab auch negative Diskussionen. Das Unternehmen Stv war in den Gesprächen der Anleger besonders häufig mit negativen Themen verbunden. Daher bewertet die Redaktion die Aktie als "Neutral" in Bezug auf das Anleger-Sentiment.

Das Internet hat die Kraft, Stimmungen zu verstärken oder zu verändern. Die Diskussionsintensität und die Häufigkeit der Stimmungsänderungen in den sozialen Medien können neue Einschätzungen für Aktien ergeben. In Bezug auf Stv wurde eine unterdurchschnittliche Diskussionsaktivität gemessen, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was zu einem insgesamt "Schlecht" Stimmungsbild führt.

Die technische Analyse betrachtet für Aktien das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen im Zeitablauf. Der Relative Strength-Index (RSI) für Stv liegt derzeit bei 47,75, was als neutral eingestuft wird. Auch bei einer Ausweitung des Zeitraums auf 25 Tage ergibt sich ein neutraler Wert von 47. Dies führt zu einer Gesamtbewertung des RSI von "Neutral".

Die 200-Tage-Linie (GD200) der Stv verläuft aktuell bei 216,16 GBP, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt, da der Aktienkurs bei 196,75 GBP liegt. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage bei 189,43 GBP, was zu einem "Neutral"-Signal führt. Die Gesamtbewertung auf Basis der beiden Zeiträume lautet daher "Neutral".