STV Aktie: Gut oder schlecht?

Der Relative Strength Index (RSI) für die Stv-Aktie zeigt, dass das Wertpapier weder überkauft noch -verkauft ist und daher eine "Neutral"-Bewertung erhält. Sowohl der 7-Tage-RSI (35) als auch der 25-Tage-RSI (43,1) stufen die Aktie als "Neutral" ein.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien zeigt sich in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ. Die Kommentare und Wortmeldungen lassen auf eine insgesamt "Schlecht"-Einstufung schließen.

Trotz der negativen Stimmung in den vergangenen Wochen hat sich die Internet-Kommunikation deutlich verbessert, was zu einer "Gut"-Bewertung für die Aktie führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt jedoch keine außergewöhnliche Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Ebene mit einem "Gut" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage für die Stv-Aktie eine "Schlecht"-Bewertung erhält, da der letzte Schlusskurs deutlich darunter liegt. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt ergibt hingegen eine "Neutral"-Bewertung, da der letzte Schlusskurs auf ähnlicher Höhe liegt. Insgesamt wird Stv auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.