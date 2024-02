STV Aktie: Einfach nur Spitze!

Weitere Suchergebnisse zu "Centerspace":

Die technische Analyse der Stv-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage aktuell bei 206,24 GBP liegt, während der letzte Schlusskurs bei 199,5 GBP nur um -3,27 Prozent davon abweicht. Auf Basis der letzten 50 Handelstage beträgt der gleitende Durchschnitt 192,85 GBP, und der letzte Schlusskurs weicht nur um +3,45 Prozent davon ab. Somit wird die Stv-Aktie sowohl auf kurzfristiger als auch auf längerfristiger Basis als "Neutral" bewertet.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Stv liegt bei 21,79, was zu einer Einstufung als "Gut" führt. Der RSI25 für einen Zeitraum von 25 Tagen beträgt 45,96, was auf eine "Neutral"-Einschätzung hindeutet. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamteinschätzung von "Gut".

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität deutet darauf hin, dass sich die Stimmungslage der Anleger im vergangenen Monat zunehmend verbessert hat, was zu einer Bewertung von "Gut" führt. Die Intensität der Diskussionen zeigt keine signifikante Veränderung, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Stv-Aktie somit ein "Gut"-Rating.

Die Diskussionen in den sozialen Medien deuten darauf hin, dass in den letzten Wochen insgesamt positive Meinungen über das Unternehmen überwiegen. Auch in den letzten Tagen wurden überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Aufgrund dieser Signale wird das Unternehmen als "Gut" eingestuft. Zusammenfassend ist die Redaktion der Auffassung, dass die Aktie von Stv bezogen auf die Anlegerstimmung angemessen bewertet ist.