STS Group AG veröffentlicht Halbjahresbericht 2022 - Positive Entwicklung in Europa wird durch koronabedingten Rückgang in China überschattet * Umsatzerlöse sinken auf 117,4 Mio. EUR (H1/2021: 134,8 Mio. EUR) in einem weiterhin herausfordernden Marktumfeld * Koronabedingter Umsatzrückgang in China von rund 70,6% in H1/2022 kann durch Umsatzwachstum in Europa (plus 25,0%) nicht vollständig kompensiert werden * EBITDA sinkt auf 2,9… Hier weiterlesen