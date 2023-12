STS Group AG Aktie: DAS muss noch lange nichts bedeuten

Der Einfluss des Internets auf die Stimmung und Diskussion über Aktien kann zu neuen Einschätzungen führen. Für die Sts Group AG wird eine mittlere Diskussionstätigkeit festgestellt, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was zu einem insgesamt neutralen Stimmungsbild führt.

In technischer Hinsicht ist die Sts Group AG mit einem Kurs von 5,45 EUR derzeit +10,77 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, was zu einer kurzfristigen guten Einschätzung führt. Über die vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum GD200 +8,78 Prozent, was zu einer insgesamt guten Einschätzung in beiden Zeiträumen führt.

Die Dividendenrendite für Sts Group AG beträgt 0 Prozent bezogen auf das Kursniveau und liegt mit 0,13 Prozent nur leicht unter dem Mittelwert für diese Aktie. Daher erhält die Dividendenpolitik eine neutrale Bewertung von unseren Analysten.

Im Hinblick auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt derzeit bei 15 für Sts Group AG, was bedeutet, dass die Börse 15,68 Euro für jeden Euro Gewinn zahlt. Dies ist 50 Prozent weniger als für vergleichbare Werte in der Branche gezahlt werden. Aufgrund des unterbewerteten Titels wird dieser auf Grundlage des KGV als gut eingestuft.