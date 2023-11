STS Group AG Aktie: Das gab es noch nie!

Sentiment und Buzz: Die Sts Group AG wird seit einiger Zeit hinsichtlich der Anzahl der Wortbeiträge und der Rate der Stimmungsänderung beobachtet. Diese Analyse liefert interessante Erkenntnisse über das langfristige Stimmungsbild der vergangenen Monate. Die Aktie hat eine mittlere Diskussionsintensität im Netz gezeigt, was auf eine neutrale Stimmung hindeutet. Die Rate der Stimmungsänderung blieb in diesem Zeitraum stabil, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt.

Branchenvergleich Aktienkurs: Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor "Industrie" hat die Sts Group AG eine Rendite von 29,72 Prozent erzielt, was mehr als 27 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Die "Maschinen"-Branche verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine durchschnittliche Rendite von 3,08 Prozent, wobei die Sts Group AG mit 26,64 Prozent deutlich darüber liegt. Aufgrund dieser sehr guten Entwicklung erhält die Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Dividende: Investoren, die aktuell in die Aktie der Sts Group AG investieren, können eine Dividendenrendite in Höhe von 0 % erwarten, was 3,33 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt der Maschinenbranche liegt. Somit fällt die Dividende des Unternehmens niedriger aus, was zu einer Bewertung als "Schlecht" in Bezug auf die Ausschüttungspolitik des Konzerns führt.

Technische Analyse: Der aktuelle Kurs der Sts Group AG liegt bei 5,4 EUR und weist eine Entfernung von +7,78 Prozent vom GD200 (5,01 EUR) auf, was ein "Gut"-Signal in der charttechnischen Bewertung darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 4,66 EUR, was einem Abstand von +15,88 Prozent entspricht. Zusammenfassend wird der Kurs der Sts Group AG-Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.