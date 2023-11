STS Group AG Aktie: Was wird das noch werden?

Die Sts Group AG hat eine negative Dividendenpolitik, da das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs aktuell 0 beträgt. Im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der Branche "Maschinen" liegt Sts Group AG mit einer Differenz von -3,27 Prozent unter dem Durchschnitt. Daher erhält das Unternehmen eine "Schlecht"-Bewertung.

Der Aktienkurs von Sts Group AG hat im letzten Jahr eine Rendite von 22,8 Prozent erzielt. Im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der Industrie liegt Sts Group AG mit einer Überperformance von 18,15 Prozent über dem Durchschnitt (4,65 Prozent). Innerhalb der Branche "Maschinen" liegt die mittlere jährliche Rendite bei 4,47 Prozent, wobei Sts Group AG aktuell um 18,33 Prozent darüber liegt. Aufgrund dieser guten Performance erhält das Unternehmen insgesamt eine "Gut"-Bewertung.

Das Sentiment und Buzz in den sozialen Medien hat sich in Bezug auf Sts Group AG in den letzten Wochen nicht deutlich verändert. Es gab keine übermäßig positiven oder negativen Diskussionen. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie der Sts Group AG neutral ist. Der RSI7-Wert für einen Zeitraum von sieben Tagen beträgt 14,29, was eine "Gut"-Empfehlung ergibt. Für einen Zeitraum von 25 Tagen liegt der RSI25-Wert bei 51,02, was eine "Neutral"-Einstufung bedeutet. Insgesamt erhält das Unternehmen daher ein "Gut"-Rating auf Basis des Relative Strength Indikators.