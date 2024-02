STS Group AG Aktie: Jetzt bloß einen kühlen Kopf behalten!

Die Sts Group AG wurde in den letzten zwei Wochen von überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet. Die Redaktion hat verschiedene Kommentare und Beiträge ausgewertet und ist zu dem Schluss gekommen, dass die Anleger-Stimmung auf neutraler Ebene liegt. Dies spiegelt sich auch in der Gesamtbewertung der Anleger-Stimmung wider.

In der technischen Analyse ergibt sich eine positive Abweichung von +5,06 Prozent, wenn man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage mit dem aktuellen Kurs vergleicht. Dies lässt auf eine gute charttechnische Bewertung schließen. Betrachtet man hingegen den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage, ergibt sich eine neutrale Bewertung der Sts Group AG-Aktie.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt diese bei 0 Prozent, was 3,11 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Daher erhält die Dividendenpolitik der Sts Group AG eine schlechte Bewertung.

Im fundamentalen Bereich weist die Sts Group AG ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 15 auf, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 32,22 als unterbewertet gilt. Aus fundamentaler Sicht erhält das Unternehmen daher eine gute Bewertung.

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale Anleger-Stimmung, eine gemischte charttechnische Bewertung, eine schlechte Bewertung der Dividendenpolitik und eine gute fundamentale Bewertung für die Sts Group AG.