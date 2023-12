STS Group AG Aktie: Gute Nachrichten, Gute Zahlen!

Die Sts Group AG hat eine Dividendenrendite von 0 Prozent, was im Vergleich zum Mittelwert (0,13 Prozent) nur leicht unterdurchschnittlich ist. Die Analysten bewerten die Dividendenpolitik des Unternehmens daher als "Neutral". In Bezug auf die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien wird ebenfalls eine neutrale Haltung festgestellt. Weder positive noch negative Themen wurden in den letzten ein bis zwei Tagen diskutiert, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Im Vergleich zum Durchschnitt der "Maschinen"-Branche ist der Aktienkurs der Sts Group AG in den letzten 12 Monaten um 29,72 Prozent gestiegen, während ähnliche Aktien nur um 3,34 Prozent zulegten. Dies führt zu einer Outperformance von +26,39 Prozent im Branchenvergleich, was zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie führt. Auch im Vergleich zum "Industrie"-Sektor konnte das Unternehmen eine Überperformance von 27,29 Prozent erzielen, was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt.

In der technischen Analyse ergibt sich für die Sts Group AG eine Abweichung von +4 Prozent im Vergleich zum gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage. Aus charttechnischer Sicht erhält das Unternehmen daher eine "Neutral"-Bewertung. Betrachtet man hingegen den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage, liegt der letzte Schlusskurs um +9,01 Prozent über dem Durchschnitt, was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.