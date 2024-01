STS Group AG Aktie: Anleger sollten dies wissen!

Die Sts Group AG weist derzeit eine Dividendenrendite von 0 % auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 3,15 % in der Maschinenbranche. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende. Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Industrie-Sektor liegt die Rendite der Sts Group AG um mehr als 3 Prozent unter dem Durchschnitt. Die "Maschinen"-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 8,11 %, wobei die Sts Group AG mit 3,95 % deutlich darunter liegt. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Auf Basis des Relative Strength-Index ist die Aktie der Sts Group AG ein Neutral-Titel, mit einem RSI7-Wert von 69,23 und einem RSI25-Wert von 54,05. Dies führt zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Die trendfolgenden Indikatoren zeigen, dass die Sts Group AG-Aktie sowohl auf Basis des 50- als auch des 200-Tages-Durchschnitts eine "Neutral"-Bewertung erhält. Der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage beträgt 5,04 EUR, während der letzte Schlusskurs bei 5,2 EUR liegt. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 5,03 EUR, und auch hier liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt. In Summe wird die Sts Group AG auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.