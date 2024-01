STO wird immer uninteressanter …

Der Aktienkurs von Sto & weist im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor "Materialien" eine Rendite von -12,78 Prozent auf, was mehr als 8 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die "Baumaterialien"-Branche verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine durchschnittliche Rendite von -5,16 Prozent, wobei Sto & mit 7,63 Prozent deutlich darunter liegt. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die Dividendenrendite, hat Sto & mit 0,25 Prozent einen niedrigeren Wert als der Branchendurchschnitt von 5,73 Prozent. Im Vergleich zu vergleichbaren Werten aus der "Baumaterialien"-Branche beträgt die Differenz -5. Aufgrund dieser Konstellation erhält die Sto &-Aktie in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Bewertung.

Im Bereich der fundamentalen Analyse wird Sto & mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 9,92 bewertet, was 90 Prozent niedriger ist als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Baumaterialien" (97,51). Diese Kennzahl signalisiert eine Unterbewertung und führt zu einer Einstufung als "Gut".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Netz hat die Aktie von Sto & in den vergangenen Monaten eine durchschnittliche Diskussionsintensität gezeigt und die Rate der Stimmungsänderung blieb gering. Daher wird Sto & insgesamt als "Neutral"-Wert eingestuft.