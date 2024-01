STO Express Aktie: Es hätte schlimmer kommen können!

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen anhand der Aufwärtsbewegungen im Verhältnis zur Gesamtanzahl der Bewegungen. Der RSI-Wert der Sto Express beträgt 61,9, was auf eine neutrale Situation hinweist. Der RSI25 dehnt den Berechnungszeitraum auf 25 Tage aus und weist für die Sto Express einen Wert von 79 auf, was auf eine überkaufte Situation hinweist. Insgesamt erhält die Sto Express daher in dieser Kategorie die Einstufung "Schlecht".

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend neutral gegenüber Sto Express eingestellt waren. Es gab drei positive und fünf negative Tage, sowie sechs Tage ohne eindeutige Richtung. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen in den letzten ein bis zwei Tagen waren ebenfalls hauptsächlich negativ. Auf Basis dieser Stimmungsanalyse erhält Sto Express daher eine "Schlecht"-Einschätzung für die Anlegerstimmung.

In Bezug auf die technische Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der Sto Express derzeit bei 10,19 CNH. Der Aktienkurs selbst ging bei 7,57 CNH aus dem Handel und hat damit einen Abstand von -25,71 Prozent. Im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) von 8,72 CNH weist die Sto Express-Aktie eine Differenz von -13,19 Prozent auf. Die Gesamtbewertung auf Basis dieser beiden Zeiträume lautet daher "Schlecht".

Im Branchenvergleich erzielte die Sto Express im vergangenen Jahr eine Rendite von -26,73 Prozent. Dies liegt 28,24 Prozent unter dem Durchschnitt des Sektors "Industrie" (1,51 Prozent) und 26,03 Prozent unter der mittleren jährlichen Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Luftfracht und Logistik" (-0,7 Prozent). Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht"-Rating bewertet.