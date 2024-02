STO Aktie: Wieso Anleger hier erstmal warten sollten!

In den letzten Wochen gab es bei Sto & keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes. Dies bedeutet, dass die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien keine Tendenz zu besonders positiven oder negativen Themen gezeigt hat. Daher wird das Stimmungsbild als "Neutral" bewertet. Auch in Bezug auf die Stärke der Diskussion konnte keine signifikante Veränderung festgestellt werden, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird. Insgesamt erhält Sto & daher in diesem Bereich eine "Neutral"-Bewertung.

Aus technischer Sicht liegt der Kurs von Sto & mit 145,4 EUR derzeit +5,19 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Gut". Über die vergangenen 200 Tage betrachtet, ergibt sich jedoch eine "Neutral"-Einstufung, da die Distanz zum GD200 bei +1,12 Prozent liegt. Insgesamt wird die Aktie daher aus charttechnischer Sicht als "Gut" bewertet.

Im Hinblick auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt der aktuelle Wert bei 11,13 Euro. Vergleichbare Werte in der Branche weisen im Durchschnitt ein KGV von 93 auf. Dies bedeutet, dass Sto & mit einem KGV von 11,13 Euro deutlich unterbewertet ist und daher eine "Gut"-Einstufung erhält.

Im Branchenvergleich zeigt Sto & in den letzten 12 Monaten eine Performance von -0,58 Prozent. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Baumaterialien"-Branche im Durchschnitt um -16,82 Prozent gefallen. Dies bedeutet eine Outperformance von +16,25 Prozent für Sto &. Auch im Vergleich zum "Materialien"-Sektor insgesamt liegt Sto & mit einer Überperformance von 16,25 Prozent deutlich über dem Durchschnitt. Daher wird Sto & in dieser Kategorie mit "Gut" bewertet.