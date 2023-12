STO Aktie: Was ist hier nur passiert?

Die Sto &-Aktie weist derzeit eine Dividendenrendite von 0,25 % auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 5,29 % für Unternehmen im Bereich "Baumaterialien". Dies ergibt eine Differenz von 5,04 Prozentpunkten und führt zu einer Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt ein neutrales Bild für die Sto &-Aktie. In den letzten Wochen gab es keine signifikante Tendenz in der Stimmungslage der Anleger, daher wird dieser Punkt als "Neutral" bewertet. Ebenso gab es keine signifikante Veränderung in der Intensität der Diskussionen über das Unternehmen, was zu einem weiteren "Neutral"-Rating führt.

Das Anleger-Sentiment basiert auf neutralen Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt über Sto & in den letzten zwei Wochen. Aktuell ist jedoch ein Anstieg positiver Themen zu beobachten, was zu einer aktuellen Einschätzung der Aktie als "Neutral" führt.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor hat die Sto &-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -12,78 % erzielt, was 7,17 % unter dem Durchschnitt (-5,61 %) für Unternehmen im Bereich "Materialien" liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.