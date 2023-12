STO Aktie: Da kann man nur noch staunen

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Sto & liegt mit einem Wert von 9,92 unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche "Baumaterialien", was einer Differenz von 91 Prozent entspricht. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie preisgünstiger erscheint als andere in der Branche, was sie auf Basis fundamentaler Kriterien als "gut" bewertet.

In Bezug auf die Dividendenrendite weist Sto & derzeit einen niedrigeren Wert von 0,25 Prozent auf, verglichen mit dem Branchendurchschnitt von 5,86 Prozent. Dies führt zu einer "schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Sto &-Aktie weist einen Wert von 43 auf, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und daher eine "neutral"-Bewertung erhält. Sowohl der 7-Tage-RSI als auch der 25-Tage-RSI bestätigen dieses "neutral"-Rating.

Die Stimmung rund um Sto & auf sozialen Plattformen wird als neutral eingestuft, da die Kommentare und Themen in den letzten Tagen hauptsächlich neutral waren. Somit erhält die Aktie auch in dieser Betrachtung die Einstufung "neutral".

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Sto & aufgrund des niedrigen KGV als "gut", aufgrund der niedrigen Dividendenrendite als "schlecht" und aufgrund des neutralen RSI und der neutralen Stimmung als "neutral" bewertet wird.