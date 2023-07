STORMZY BRINGT DIE BÜHNE BEI INNOVATIVEM DIGITALKONZERT VON ROCKSTAR ENERGY DRINK® ZUM BEBEN

Dublin (ots/PRNewswire) -- Musikfans konnten am Freitag auf Spotify miterleben, wie Stormzy beim – bis zum 4. August 2023 zum Streamen verfügbaren – In-App-Konzert „Press Play" von Rockstar Energy fünf virtuelle Welten zum Leben erweckte.- Außerdem können sich die Fans auf eine von Chris Fonseca choreographierte energievolle Verdolmetschung des Konzerts in britischer Gebärdensprache (BSL) freuen.Rockstar Energy Drink® hat die Musiklandschaft mit einem einzigartigen digitalen Konzerterlebnis mit Superstar Stormzy revolutioniert. Bei der spektakulären Performance hatten Zuschauer die Möglichkeit, durch innovative Technologie in immersive Welten einzutauchen. Die neue „Press Play"-Markenplattform von Rockstar, die Fans den nötigen Energiekick für den Übergang von der Arbeit zum Vergnügen geben soll, eröffnete den Zuschauern fünf dynamische virtuelle Räume. In Frankreich, Polen und Deutschland brachten die lokalen Künstler Ronisia, Tribbs & Smolasty und Azet die Bühne zum Leuchten.Das Rockstar „Press Play"-Konzert, das auf Spotify seine Premiere feierte, begeisterte Fans auf der ganzen Welt mit energiegeladenen Darbietungen einiger Hits von Stormzys aktuellem Album, darunter „Hide & Seek" und „This is What I Mean", sowie der Chartstürmer „Big for Your Boots", „Crown" und der Rekordsingle „Vossi Bop". Bei dem digitalen In-App-Konzerterlebnis konnten die Zuschauer neben der Live-Performance auf der Hauptbühne in vier weitere Welten eintauchen. In der „City Nights"-Welt wurde Stormzys dynamische Performance vor einer faszinierenden, neonbeleuchteten Nachtkulisse in Szene gesetzt, die eine elektrisierende Atmosphäre verbreitete. In der „Gaming"-Welt, die von Stormzys Gaming-Begeisterung inspiriert wurde, tauchten die Fans in Szenen ein, die an beliebte Action-Adventure-Spiele erinnerten. In der „Abstract"-Welt war eine markante Silhouette von Stormzy vor lebhaften, farbenreichen Hintergründen zu sehen - eine leuchtende Farbkulisse, die begeisternde Energie ausstrahlte. In der „Explore"-Welt konnten Zuschauer den Weltstar in beeindruckenden übernatürlichen Landschaften erleben.Der international gefeierte Künstler und Rockstar „Press Play"-Headliner Stormzy sagt: „Es war ein unglaubliches Erlebnis für mich, mit Rockstar zusammenzuarbeiten und diese Performance zum Leben zu erwecken. Vom Motion-Capture-Anzug bis zu meinem Avatar in fünf unterschiedlichen Welten – dieses Projekt hat von Anfang an alle Grenzen gesprengt. Ich hoffe, dass es bei meinen Fans dieselbe Energie und Begeisterung auslöst wie bei mir."Dieses bahnbrechende digitale Konzerterlebnis ist die perfekte Verkörperung von „Press Play", der neuen Markenplattform von Rockstar, die Fans die nötige Energie und Motivation gibt, um ihre Leidenschaften voll auszuleben. Da sich die Marke besonders für Barrierefreiheit einsetzt, zielt „Press Play" darauf ab, Barrieren zu beseitigen, die Menschen daran hindern, ihren Lieblingsaktivitäten nachzugehen. Rockstar demonstrierte dieses Engagement beim Press Play"-Konzert durch die Möglichkeit des kostenlosen Zugriffs für alle Abonnement-Stufen von Spotify und eine mitreißende Verdolmetschung in britischer Gebärdensprache (BSL). Die von Chris Fonseca, einem talentierten gehörlosen Choreographen und Performer, choreographierte Interpretation, bei der BSL und Ausdruckstanz zum Einsatz kommen, verleiht Stormzys Auftritt zusätzliche Energie. In einigen größeren Städten, darunter London, Kopenhagen, Liverpool und Köln wurden Live-Auftritte und Übertragungen der lokalen Künstler organisiert, um Zuschauern ein noch intensiveres Erlebnis zu bieten.Stormzy, der nie Abstriche in Sachen Stil macht, trug von Melissa Holdbrook-Aposse zusammengestellte Outfits. Die Stylistin ließ sich bei der Auswahl von Stormzys berühmtem Modesinn inspirieren. Stormzys Hairstyle wurde von Mark Maciver, besser bekannt als SliderCuts, kreiert, der eine führende Rolle bei der Entwicklung neuer afro-karibischer Hairstyles spielt. Der Star zeigte sich in der virtuellen Welt in unterschiedlichen Outfits: von seinem unverkennbaren blauen Trainingsanzug über eine coole schwarze Cargohose mit Weste bis hin zu einem spektakulären silbernen Ensemble mit einer metallischen Pufferjacke.Bart LaCount, Vice President of International Beverages Marketing bei PepsiCo, zeigt sich von dem digitalen In-App-Erlebnis begeistert: „Wir freuen uns, das Rockstar „Press Play"-Konzerterlebnis vorzustellen, das unseren Markenethos perfekt verkörpert: Energie für jeden zugänglich zu machen, der seine Lieblingsaktivitäten voll ausleben möchte. Stormzys großartige Performance und Chris Fonsecas dynamische Verdolmetschung in BSL stecken voller Energie und geben Musikfans den nötigen Energiekick, um nahtlos von der Arbeit zum Vergnügen überzugehen. Wir wollen Energie für jeden zugänglich machen und hoffen, dass unsere Fans ihrer Freizeit mit diesem Auftritt und einer erfrischenden Dose Rockstar das Beste abgewinnen können."Die Rockstar „Press Play"-Auftritte von Stormzy, Ronisia, Tribbs & Smolasty und Azet können bis zum 4. August 2023 auf Spotify gestreamt werden. Auf YouTube haben Musikfans auch die Möglichkeit, die Verdolmetschung in Gebärdensprache (BLS) zu erleben.Für weitere Informationen über das „Press Play"-Konzert von Rockstar und die Möglichkeit, Tickets für Stormzys nächsten Auftritt zu gewinnen, folgen Sie bitte @RockstarEnergyUK (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3910975-1&h=197346153&u=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Frockstarenergyuki%2F%3Fhl%3Den&a=%40RockstarEnergyUK) auf Instagram oder besuchen Sie www.rockstarenergy.co.uk/ (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3910975-1&h=240356458&u=https%3A%2F%2Fwww.rockstarenergy.co.uk%2F&a=www.rockstarenergy.co.uk%2F).*Das In-App-Erlebnis „Press Play" ist neben der Premium-Abonnementoption auch über Spotify Free verfügbar.Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: pepsicomediarelations@pepsico.comHINWEISE FÜR DEN HERAUSGEBERÜber Rockstar EnergyRockstar wurde 2001 gegründet. Das Unternehmen stellt Getränke her, die all jene mit Energie versorgen sollen, die ständig aktiv sein wollen. Rockstar vertreibt über 20 Rockstar Energy-Produkte in zahlreichen Geschmacksrichtungen, die in mehr als 30 Ländern weltweit in Convenience- und Lebensmittelgeschäften erhältlich sind und Verbrauchern einen kräftigen, erfrischenden Energieschub geben sollen. PepsiCo übernahm das führende Unternehmen für Energydrinks im März 2020. Neben Rockstar besitzt PepsiCo auch die Marken Sting und Adrenaline Rush sowie GameFuel und AMP.Über PepsiCo PepsiCo-Produkte werden von Verbraucher*innen mehr als eine Milliarde Mal pro Tag in mehr als 200 Ländern und Regionen auf der ganzen Welt genossen. PepsiCo erwirtschaftete im Jahr 2022 einen Nettoumsatz von mehr als 86 Milliarden US-Dollar, der von einem Portfolio an Getränken und Nahrungsmitteln wie Lay's, Doritos, Cheetos, Gatorade, Pepsi-Cola, Mountain Dew, Quaker und SodaStream getragen wurde. Das Produktportfolio von PepsiCo umfasst eine breite Palette an genussvollen Lebensmitteln und Getränken, darunter viele ikonische Marken, die jeweils einen geschätzten Jahresumsatz von mehr als einer Milliarde US-Dollar im Einzelhandel erzielen.PepsiCo lässt sich von der Vision leiten, der Weltmarktführer bei Convenient Foods and Beverages zu sein, indem wir mit PepsiCo Positive (pep+) gewinnen. pep+ ist unsere strategische ganzheitliche Transformation, die Nachhaltigkeit in den Mittelpunkt unserer Wertschöpfung und unseres Wachstums stellt, indem wir innerhalb der globalen Grenzen agieren und einen positiven Wandel für unseren Planeten und die Menschen anregen. Weitere Informationen finden Sie unter www.pepsico.com und www.pepsico.deÜber Stormzy Stormzy ist ein mehrfach preisgekrönter Musikkünstler aus dem Süden Londons (England). Seine drei bisherigen Alben „Gang Signs & Prayer", „Heavy Is The Head" und „This Is What I Mean" erreichten Platz 1 in den britischen Albumcharts. Die beiden erstgenannten Alben wurden anschließend für den renommierten Mercury Music Prize nominiert. Ein maßgeblicher Faktor seines bemerkenswerten Erfolges ist seine ehrliche und sympathische Ausstrahlung. Als einer der inspirierendsten Vertreter von Schwarzem Empowerment und sozialem Aktivismus in Großbritannien setzt sich Stormzy immer wieder für Menschen aus allen Lebensbereichen ein.Im Juli 2018 kündigte er #Merky Books an, ein Imprint des britischen Verlagshauses Penguin Random House, das sich der Veröffentlichung hochwertiger neuer Belletristik, Sachbücher und Lyrik widmet. Im August 2018 gab er „The Stormzy Scholarship" bekannt, ein Stipendium für schwarze Studierende, die an der Elite-Universität Cambridge studieren wollen. Im Juni 2020 kündigte er die Gründung seiner Wohltätigkeitsorganisation #Merky Foundation an, und verpflichtete sich, über einen Zeitraum von 10 Jahren 10 Millionen Pfund für Organisationen, gemeinnützige Einrichtungen und Bewegungen zu spenden, die sich für die Bekämpfung der Rassenungleichheit, die Justizreform und Schwarzes Empowerment in Großbritannien einsetzen.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2160413/Rockstar_Press_Play_Concert.jpg (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3910975-1&h=2906041327&u=https%3A%2F%2Fmma.prnewswire.com%2Fmedia%2F2160413%2FRockstar_Press_Play_Concert.jpg&a=https%3A%2F%2Fmma.prnewswire.com%2Fmedia%2F2160413%2FRockstar_Press_Play_Concert.jpg)View original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/stormzy-bringt-die-buhne-bei-innovativem-digitalkonzert-von-rockstar-energy-drink-zum-beben-301884874.htmlOriginal-Content von: PepsiCo, übermittelt durch news aktuell