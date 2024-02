STMicroelectronics, ist immer für eine Überraschung gut!

Die technische Analyse der Stmicroelectronics-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 42,32 EUR liegt. Der aktuelle Schlusskurs von 41,1 EUR liegt damit nur um -2,88 Prozent darunter. Eine ähnliche Bewertung ergibt sich, wenn der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage bestimmt wird, denn auch hier liegt der letzte Schlusskurs (42,76 EUR) nahe beim gleitenden Durchschnitt (-3,88 Prozent). Insgesamt führt die technische Analyse somit zu einer neutralen Bewertung der Stmicroelectronics-Aktie.

Ein weiteres Signal der technischen Analyse ist der Relative Strength-Index, RSI, der bei Stmicroelectronics einen Wert von 42,6 aufweist, was ebenfalls eine neutrale Einstufung bedeutet. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, liegt bei 66,49 und deutet ebenfalls auf eine neutrale Einschätzung hin. Insgesamt ergibt sich auch hier eine Gesamteinschätzung von "Neutral".

Im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung"-Branche hat Stmicroelectronics in den vergangenen 12 Monaten eine Outperformance von +44,19 Prozent erzielt. Auch im Vergleich zum Durchschnitt des "Informationstechnologie"-Sektors liegt das Unternehmen 44,19 Prozent über dem Durchschnittswert. Diese Überperformance führt zu einer guten Bewertung in dieser Kategorie.

Die Diskussionen in den sozialen Medien spiegeln ebenfalls eine neutrale Einschätzung wider, wobei sich in den Kommentaren in den vergangenen Wochen sowohl positive als auch negative Meinungen häufen. Insgesamt wurden vier Handelssignale ermittelt, die zu einer guten Einstufung der Aktie führen.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die technische Analyse, der Relative Strength-Index, der Branchenvergleich und die Anlegerstimmung alle zu einer neutralen bis guten Bewertung der Stmicroelectronics-Aktie führen.