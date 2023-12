STMicroelectronics Aktie: Das nennen wir mal wirklich gute Nachrichten!

Die Diskussionen rund um Stmicroelectronics auf Plattformen der sozialen Medien geben ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. In den vergangenen zwei Wochen häuften sich insgesamt positive Meinungen, während in den letzten Tagen überwiegend negative Themen rund um den Wert angesprochen wurden. Demnach wird das Unternehmen als "Neutral" eingestuft. Im zurückliegenden Zeitraum konnten außerdem drei Handelssignale ermittelt werden, davon ergaben sich 3 Gut- und 0 Schlecht-Signale, was letztlich zu einer Einstufung als "Gut" Aktie führt. Zusammengefasst wird die Aktie von Stmicroelectronics bezogen auf die Anlegerstimmung als "Gut" angemessen bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI), der die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen indiziert, ergibt für Stmicroelectronics einen RSI-Wert von 36,22, was als "Neutral" bewertet wird. Auch der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 34 und führt zu einer Bewertung als "Neutral". Insgesamt ergibt sich daher für diese Kategorie die Einstufung "Neutral".

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" übertrifft Stmicroelectronics mit einer Rendite von 44,19 Prozent die Branche "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung" deutlich. Diese sehr gute Entwicklung führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In der technischen Analyse wird der Durchschnitt des Schlusskurses der Stmicroelectronics-Aktie für die letzten 200 Handelstage mit 42,88 EUR angegeben, während der letzte Schlusskurs bei 45,53 EUR liegt, was einer Abweichung von +6,18 Prozent entspricht und somit als "Gut" bewertet wird. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen führt zu einer positiven Bewertung, da der letzte Schlusskurs ebenfalls über dem gleitenden Durchschnitt liegt. Unterm Strich erhält die Stmicroelectronics-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

