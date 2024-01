STMicroelectronics Aktie: Das ist erstaunlich

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung bei Stmicroelectronics wurden über einen längeren Zeitraum beobachtet. Die Aktie zeigte eine durchschnittliche Aktivität, was auf eine mittlere Diskussionsintensität hindeutet und eine neutrale Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt eine positive Veränderung, was zu einer guten Einschätzung führt. Insgesamt wird Stmicroelectronics in diesem Punkt als "gut" bewertet.

Die sozialen Plattformen wurden auch genutzt, um die Stimmung bezüglich Stmicroelectronics zu messen. Die Kommentare und Befunde waren größtenteils negativ, und in den vergangenen zwei Tagen wurden hauptsächlich negative Themen diskutiert. Daher erhält die Aktie in dieser Hinsicht eine "schlechte" Bewertung. Die Analyse von Handelssignalen führte zu einer guten Bewertung, da sechs von sechs Signalen positiv waren. Insgesamt wird Stmicroelectronics hinsichtlich der Stimmung als "neutral" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) für Stmicroelectronics ist mit 94,97 als "schlecht" eingestuft worden. Der RSI25 beläuft sich auf 62,39, was zu einer neutralen Bewertung für 25 Tage führt. Das Gesamtbild führt zu einer Gesamtbewertung als "schlecht".

Im Vergleich zu anderen Aktien im Bereich "Informationstechnologie" hat Stmicroelectronics im vergangenen Jahr eine Rendite von 44,19 Prozent erzielt, was 44,19 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung" beträgt 0 Prozent, was bedeutet, dass Stmicroelectronics aktuell um 44,19 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "gut" bewertet.