STMicroelectronics Aktie: Das dürfte jetzt erst richtig interessant werden

Laut dem Relative Strength-Index (RSI) wird die Aktie von Stmicroelectronics als neutral eingestuft. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume und ergibt einen Wert zwischen 0 und 100. Aktuell liegt der RSI7 bei 48,26 und der RSI25 bei 49,68, was beide auf eine neutralen Empfehlung hindeutet.

Diskussionen in den sozialen Medien zeigen ein deutliches Signal zur Einschätzung und Stimmung rund um die Stmicroelectronics-Aktie. In den letzten beiden Wochen überwiegen positive Meinungen, während es in den letzten Tagen vermehrt negative Diskussionen gab. Daraus ergibt sich eine neutrale Einstufung des Unternehmens. Die Redaktion ermittelt auch ein Handelssignal, das auf ein positives Bild hinweist. Zusammenfassend bewertet die Redaktion die Aktie als gut und angemessen bewertet.

Im Branchenvergleich hat die Stmicroelectronics-Aktie eine Rendite von 44,19 Prozent erzielt, was 44,19 Prozent über dem Durchschnitt der Branche "Informationstechnologie" liegt. Im Vergleich zur Branche "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung" liegt die Aktie sogar um 44,19 Prozent über der mittleren jährlichen Rendite. Aufgrund dieser Überperformance bewertet die Redaktion die Aktie als gut.

Bei der technischen Analyse zeigt der gleitende Durchschnitt der letzten 200 Handelstage einen aktuellen Wert von 43,21 EUR, während der letzte Schlusskurs bei 41,155 EUR liegt. Das entspricht einem Unterschied von -4,76 Prozent und führt zu einer neutralen Bewertung. Der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt bei 42,1 EUR, was nahe am aktuellen Schlusskurs (-2,24 Prozent) liegt und ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt. Zusammenfassend erhält die Stmicroelectronics-Aktie von der einfachen Charttechnik eine neutrale Bewertung.