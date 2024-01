STMicroelectronics Aktie: Das darf nicht wahr sein!

Die technische Analyse der Stmicroelectronics-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 42,5 EUR liegt. Der aktuelle letzte Schlusskurs von 40,31 EUR weicht somit um -5,15 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet wird. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (42,44 EUR) weist mit einem letzten Schlusskurs von -5,02 Prozent ebenfalls auf ein "Schlecht"-Rating hin. Insgesamt erhält die Stmicroelectronics-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz lässt sich feststellen, dass die Aktie eine mittlere Diskussionsintensität aufweist, was eine "Neutral"-Einstufung ergibt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt jedoch eine negative Veränderung, was zu einer Einschätzung als "Schlecht"-Wert führt. Insgesamt ergibt sich für Stmicroelectronics in diesem Punkt die Einstufung: "Schlecht".

Eine Analyse der Diskussionen in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend negativ gegenüber Stmicroelectronics eingestellt waren. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren hauptsächlich negativ. Auf Basis der Stimmungsanalyse erhält Stmicroelectronics daher eine "Schlecht"-Einschätzung. Die Optimierungsprogramme haben jedoch in der gleichen Zeit mehrere bestätigte Handelssignale berechnet, wobei die Mehrzahl in die "Gut"-Richtung zeigte. Dies führt zu einer "Gut" Bewertung für die Anlegerstimmung.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Stmicroelectronics-Aktie liegt bei 55,22, was als "Neutral" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 64, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird.

Insgesamt erhält die Stmicroelectronics-Aktie demnach eine "Schlecht"-Einschätzung in Bezug auf die technische Analyse und das Sentiment, jedoch eine "Gut"-Bewertung in Bezug auf die Anlegerstimmung.