STMicroelectronics Aktie: Was ist jetzt angebracht?

Die technische Analyse der Stmicroelectronics-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 42,38 EUR liegt. Der letzte Schlusskurs von 42,56 EUR liegt nur 0,42 Prozent darüber, was zu einer neutralen Bewertung führt. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage liegt bei 42,53 EUR, was einem Unterschied von nur 0,07 Prozent entspricht, und somit auch zu einem neutralen Rating führt.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) für Stmicroelectronics zeigt, dass das Wertpapier auf 7-Tage-Basis überverkauft ist, was zu einer guten Bewertung führt. Auf 25-Tage-Basis ist das Wertpapier jedoch neutral. Insgesamt erhält Stmicroelectronics daher eine gute Bewertung in diesem Abschnitt.

Die Anleger-Stimmung bei Stmicroelectronics ist in den sozialen Medien insgesamt positiv. Positive Themen dominierten die Diskussionen in den vergangenen Tagen, was zu einer guten Einschätzung führt. Die Analyse der Handelssignale aus den sozialen Medien ergab eine neutrale Empfehlung.

Im Branchenvergleich hat die Stmicroelectronics-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Rendite von 44,19 Prozent erzielt, was mehr als 44 Prozent über der durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor liegt. Auch im Vergleich zur "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung"-Branche liegt Stmicroelectronics mit einer Rendite von 44,19 Prozent deutlich darüber. Aufgrund dieser sehr guten Entwicklung erhält die Aktie ein gutes Rating in dieser Kategorie.