STMicroelectronics Aktie: Was bringt das neue Jahr?

Der Relative Strength Index (RSI) wird häufig im Finanzmarkt eingesetzt, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dabei werden die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt. Für Stmicroelectronics ergibt sich ein 7-Tage-RSI von 34,83 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis liegt bei 30,37, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) von 42,87 EUR im Vergleich zum aktuellen Kurs von 45,815 EUR eine Abweichung von +6,87 Prozent aufweist, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt mit einem Wert von 41,07 EUR ebenfalls über dem aktuellen Schlusskurs, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt.

Im Branchenvergleich hat die Stmicroelectronics-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 44,19 Prozent erzielt, was 44,19 Prozent über dem Durchschnitt des Sektors "Informationstechnologie" liegt. Auch im Vergleich zur Branche "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung" liegt die Aktie mit 44,19 Prozent über der durchschnittlichen jährlichen Rendite von 0 Prozent, was zu einer insgesamt "Guten" Bewertung führt.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet ergibt eine "Neutral"-Einschätzung für Stmicroelectronics aufgrund der durchschnittlichen Diskussionsintensität und einer kaum vorhandenen Stimmungsänderung.

Insgesamt erhält Stmicroelectronics daher für den kurzfristigen RSI, die technische Analyse und den Branchenvergleich eine "Gut"-Bewertung, während das Sentiment und Buzz eine "Neutral"-Einstufung ergeben.