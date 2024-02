STMicroelectronics Aktie: Pleite oder Chance?

Die Technische Analyse der Stmicroelectronics-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 42,32 EUR liegt, während der letzte Schlusskurs bei 41,1 EUR nur um 2,88 Prozent niedriger liegt. Auf Basis der letzten 50 Handelstage beträgt der gleitende Durchschnitt 42,76 EUR, was einem Unterschied von -3,88 Prozent zum letzten Schlusskurs entspricht. Beide Werte führen zu einer neutralen Bewertung der Aktie.

Die Betrachtung der Diskussionen in sozialen Medien zeigt, dass in den vergangenen zwei Wochen überwiegend positive Meinungen geäußert wurden, während in den letzten Tagen eher negative Themen im Vordergrund standen. Insgesamt ergibt sich daraus eine neutrale Einschätzung des Unternehmens. Zudem wurden vier positive und kein negatives Handelssignal ermittelt, was zu einer guten Bewertung der Aktie führt.

Im Vergleich zur "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung"-Branche konnte Stmicroelectronics in den letzten 12 Monaten eine Outperformance von 44,19 Prozent erzielen. Auch im "Informationstechnologie"-Sektor lag die Rendite des Unternehmens um 44,19 Prozent über dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie in dieser Kategorie als "gut" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Netz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung für die Stmicroelectronics-Aktie als schlecht bzw. neutral eingestuft werden. Insgesamt ergibt sich daraus eine negative Gesamtbewertung des Unternehmens.