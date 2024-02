STMicroelectronics Aktie: Hier ist das letzte Wort noch nicht gesprochen!

Die technische Analyse der Stmicroelectronics-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 42,32 EUR liegt, während der letzte Schlusskurs bei 41,1 EUR liegt, was einem Unterschied von -2,88 Prozent entspricht. Dies führt zu einer neutralen Bewertung der Aktie. Auch der gleitende Durchschnitt basierend auf den letzten 50 Handelstagen liegt bei 42,76 EUR, und der letzte Schlusskurs liegt nahe diesem Wert (-3,88 Prozent), was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Im Branchenvergleich erzielte Stmicroelectronics in den letzten 12 Monaten eine Performance von 44,19 Prozent, was im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen in der Halbleiter- und Halbleiterausrüstungsbranche eine Outperformance von +44,19 Prozent bedeutet. Auch im Vergleich zum Informationstechnologie-Sektor lag die Rendite von Stmicroelectronics um 44,19 Prozent über dem Durchschnitt, was zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie führt.

Bei der Beurteilung weicher Faktoren wie dem Sentiment und Buzz im Netz erhält die Aktie von Stmicroelectronics jedoch eine weniger positive Bewertung. Die Diskussionsintensität war gering, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung in diesem Bereich führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich somit eine "Schlecht"-Wertung für Stmicroelectronics.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Stmicroelectronics liegt bei 42,6, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Auch der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, deutet auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Somit ergibt sich eine Gesamtbewertung der Stmicroelectronics-Aktie als "Neutral" basierend auf der technischen Analyse.