STMicroelectronics Aktie: Am Scheideweg

Die Stmicroelectronics-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 42,26 EUR gehabt, was einer Abweichung von -3,12 Prozent vom letzten Schlusskurs von 40,94 EUR entspricht. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt mit 42,66 EUR nahe am letzten Schlusskurs und weist eine Abweichung von -4,03 Prozent auf. Insgesamt erhält die Stmicroelectronics-Aktie somit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Das Anleger-Sentiment zeigt eine überwiegend negative Stimmung gegenüber der Stmicroelectronics-Aktie in den sozialen Medien. Die Mehrheit der veröffentlichten Meinungen war negativ, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Allerdings wurden auch einige "Gut"-Signale abgegeben, was insgesamt zu einem "Gut" Signal führt. Die Analyse der Anleger-Stimmung ergibt daher insgesamt eine Bewertung von "Neutral".

Hinsichtlich der Diskussionsintensität und der Rate der Stimmungsänderung ergibt sich ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung für Stmicroelectronics über einen längeren Zeitraum. Die Aktie hat eine mittlere Diskussionsintensität im Netz gezeigt und die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf.

Im Branchenvergleich hat die Stmicroelectronics-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 44,19 Prozent erzielt, was 44,19 Prozent über dem Durchschnitt im Sektor "Informationstechnologie" liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung" beträgt 0 Prozent, wobei Stmicroelectronics aktuell 44,19 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund der Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.