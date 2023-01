STL setzt positive Dynamik auf dem Weg zur globalen Marktführerschaft und Rentabilität fort

Finanztrends Video zu EUR/USD (Euro / US-Dollar)



mehr >

Köln (ots/PRNewswire) -- Umsatz steigt um 28 %, EBITDA um 17 % auf Jahresbasis (YTD)- 73 % Umsatzwachstum auf den weltweiten Märkten auf YTD-Basis- Umsatz im optischen Bereich steigt auf das 1,8-Fache, EBITDA auf das 3-Fache im Vergleich zum VorjahrSTL (https://stl.tech/) (NSE: STLTECH), ein führendes Unternehmen für optische und digitale Lösungen, hat heute seine Finanzergebnisse für das Quartal zum 31. Dezember 2022 veröffentlicht. STL hat sich konsequent auf Wachstumsbereiche, betriebliche Effizienz und strategische Kapitalallokation konzentriert, was zu einer starken finanziellen Leistung führte. Der Umsatz des Unternehmens wuchs im Vorjahresvergleich (YoY) um 46 % und im bisherigen Jahresverlauf (YTD) um 28 %, das EBITDA stieg im bisherigen Jahresverlauf um 17 %.Dichte Glasfasernetze sind sowohl für die digitale Integration als auch für fortgeschrittene Anwendungsfälle von entscheidender Bedeutung. Dienstanbieter auf der ganzen Welt wollen mehr Glasfaserkabel und schneller zu ihren Kunden bringen. In Indien ist die 5G-Einführung in vollem Gange und macht eine schnelle Glasfaserausstattung erforderlich. STL investiert kontinuierlich in grundlegende Fähigkeiten und Forschung und Entwicklung, um mehr Kapazität und Innovation in diese optischen Netzwerke einzubringen. Das Unternehmen strebt ein skalierbares Wachstum im optischen Bereich und nachhaltige Umsatzströme im Bereich der globalen Dienstleistungen an.Einige wichtige Leistungsmerkmale:1. 73 % Umsatzwachstum auf den weltweiten Märkten (YTD) – Mit seiner integrierten Wertschöpfungskette und seinen Fähigkeiten auf dem Gebiet der Optik konnte STL auf seinen Schwerpunktmärkten in den USA und Europa weiter zulegen. Die STL-Faserproduktionsanlage in China und die Kabelanlage in den USA haben den kommerziellen Betrieb aufgenommen und werden dem Unternehmen helfen, zusätzliche Nachfrage zu gewinnen2. Solider Auftragsbestand von 1514 Mio. USD – Aufgrund seiner Fähigkeit, einzigartige Lösungen für Dienstleistungsanbieter zu entwickeln, unterzeichnete das Unternehmen mehrjährige Verträge in Millionenhöhe mit führenden Dienstleistungsanbietern3. Mehr Zugkraft bei optischen Verbindungen – Zur Unterstützung von FTTx-Implementierungen hat STL einen Multi-Millionen-Dollar-Auftrag für optische Verbindungen – bestehend aus Plug-and-Play-FTTx-Zubehör und anschlussfertigen Lösungen – mit einem führenden europäischen Telekommunikationsdienstleister abgeschlossen4. Glasfaseraufträge in Indien aufgrund der 5G-Einführung – Das Unternehmen ist Partnerschaften mit indischen Dienstanbietern für ihre indienweiten Glasfaserausbaupläne eingegangen und hat Aufträge im Wert von rund 63 Mio. USD erhalten5. Fortschritte bei der Erreichung von Netto-Null – Mit Blick auf das Ziel, bis 2030 „Netto-Null" zu erreichen, hat STL seine Bemühungen um einen nachhaltigen Betrieb durch die Verringerung seiner Kohlenstoffemissionen um 6.400 tCO2e und die Vermeidung von mehr als 33.000 Tonnen Abfall auf Mülldeponien konzentriert Auch die Initiativen zur Wasserbewirtschaftung wurden weiter vorangetrieben, indem mehr als 125.000 m3 Wasser aufgefangen und wiederaufbereitet wurdenWichtigste finanzielle HighlightsSTL setzte seine positive Dynamik fort und konzentrierte sich dabei auf eine umsichtige Kapitalallokation und Rentabilität. Speziell im optischen Geschäft verzeichnete das Unternehmen einen Umsatzanstieg von 78 % im Vergleich zum Vorjahr (YoY), der auf Kundengewinne und bessere Realisierungen zurückzuführen ist9M (YTD) 9M (YTD) YTD (9M Q2 FY23 Q3 FY23Finanzkennzahlen* FY22 FY23 Wachstum) Quartalswachstumin Mio. USD (QoQ)Umsatz 494 634 28 % 211 236 12 %EBITDA 70 82 17 % 29 32 8 %*FinanzdatenauslaufenderGeschäftstätigkeitAnkit Agarwal, Geschäftsführer von STL, kommentierte die Leistung des Unternehmens wie folgt: „Unsere Leistung in diesem Quartal war stark. Durch die konsequente Konzentration auf Liquidität und Rentabilität und den gezielten Ausstieg aus Geschäftsbereichen mit geringerem Umfang sind wir für langfristiges Wachstum gerüstet. Ich freue mich über die Marktdynamik und das Tempo der Kundengewinnung in unseren Schlüsselmärkten. Mit Blick auf die Zukunft glaube ich, dass technologische Innovation und Forschung und Entwicklung eine entscheidende Rolle auf unserem Weg zu einem der drei größten Anbieter von optischen Produkten weltweit spielen werden. Im vierten Quartal und auch darüber hinaus werden wir uns weiter auf Wachstumsbereiche konzentrieren, unsere Kapitalstruktur optimieren und diszipliniert arbeiten."Informationen zu STL – Sterlite Technologies LtdSTL ist ein weltweit führendes Unternehmen für optische und digitale Lösungen und bietet fortschrittliche Angebote für den Aufbau von Netzwerken für 5G, ländliche Gebiete, FTTx, Unternehmen und Rechenzentren. Das Unternehmen, dessen Ziel es ist, „Milliarden von Menschenleben zu verändern, indem es die Welt verbindet", entwickelt und produziert auf vier Kontinenten und hat Kunden in mehr als 100 Ländern. Telekommunikationsbetreiber, Cloud-Unternehmen, Bürgernetzwerke und große Unternehmen schätzen und vertrauen auf STL, wenn es um fortschrittliche Fähigkeiten in den Bereichen optische Konnektivität, globale Dienste sowie digitale und technologische Lösungen für den Aufbau flächendeckender und zukunftsfähiger digitaler Netzwerke geht. Die Geschäftsziele von STL sind auf Kundenorientierung, Forschung und Entwicklung sowie Nachhaltigkeit ausgerichtet.Das Unternehmen setzt sich für eine nachhaltige Produktion ein und hat sich verpflichtet, bis 2030 Netto-Null-Emissionen zu erreichen. Mit Spitzenkräften aus mehr als 30 Nationen hat STL zahlreiche Auszeichnungen als „Great Place to Work" erhalten und wurde zur „Besten Organisation für Frauen" gewählt.Lesen Sie mehr (https://www.stl.tech/about-us/) undwenden Sie sich an uns. (https://www.stl.tech/contact-us.php)stl.tech |Twitter (https://twitter.com/STL_tech) |LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/sterlite-technologies-ltd-/) |YouTube (https://www.youtube.com/channel/UCZFZ0whG9iCj6GErP3hrtBw)Foto: https://mma.prnewswire.com/media/1991022/Q3_FY23_at_a_glance.jpgLogo: https://mma.prnewswire.com/media/876464/Sterlite_Technologies_STL_New_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/stl-setzt-positive-dynamik-auf-dem-weg-zur-globalen-marktfuhrerschaft-und-rentabilitat-fort-301733148.htmlPressekontakt:Khushboo Chawla,Tel.: +91 9711619114,khushboo.chawla@stl.tech Kontakt für Agenturen: Chevaan Seresinhe,Tel.: +44 7971967644,chevaan.seresinhe@sonuspr.com Investorenpflege: Pankaj Dhawan,Tel.: +91 8130788887,pankaj.dhawan@stl.techOriginal-Content von: Sterlite Technologies Ltd - STL, übermittelt durch news aktuell