STL erreicht einen globalen Meilenstein: Auf der IMC 2023 wird die weltweit erste mit dem Umweltzeichen versehene optische Produktreihe vorgestellt

New Delhi, London und Columbia, S.C. (ots/PRNewswire) -STL (NSE: STLTECH), ein führendes Unternehmen für optische und digitale Lösungen (https://stl.tech/), gab heute bekannt, dass es als erstes Unternehmen der Welt eine Reihe von zertifizierten optischen Produkten mit dem Umweltzeichen auf den Markt gebracht hat. Diese Palette optischer Produkte ist von Sphera, einem in den USA ansässigen Beratungsunternehmen für ESG-Leistungen, anerkannt und wurde von Metsims Sustainability Consulting, einem globalen Beratungsunternehmen für Nachhaltigkeit, verifiziert.Die Verifizierung eines Umweltzeichens durch Dritte ist von größter Bedeutung, da sie den vom Unternehmen gemachten Angaben zum Umweltschutz Glaubwürdigkeit und Vertrauen verleiht. Diese renommierte Zertifizierung von unabhängiger Seite ordnet die Nachhaltigkeitsbemühungen von STL in den obersten Quadranten der Umweltführerschaft ein und stuft die mit Gold bewerteten Produkte als „nachhaltig und umweltfreundlich" ein. Diese Errungenschaft zeugt von STLs Einfallsreichtum in Bezug auf nachhaltige Praktiken in einer Zeit, in der „Greenwashing"-Bedenken an der Tagesordnung sind.Diese ISO 14024- und EU-Richtlinien-konformen Umweltzeichen, die STL-Produkten verliehen werden, sind multifaktoriell, d. h. sie decken viele verschiedene Umweltparameter ab, wie z. B. Energieverbrauch, Chemikalienverbrauch, Recycling und mehr.Nach einer strengen, mehrere Faktoren berücksichtigenden Bewertung zeigten die Produkte von STL eine robuste Leistung.Im Vergleich zu Standardprodukten weisen diese mit dem Umweltzeichen versehenen Produkte folgende Vorteile auf[1]:- ~52 % weniger Energieverbrauch- Sie tragen ~75 % weniger Treibhauspotenzial in sich- Verwendung von ~18 % mehr recyceltem Inhalt und ~25 % mehr recyceltem Verpackungsmaterial und Wasser- Wiederverwendung und Verwertung von ~20 % mehr Abfall- Verbesserung der Langlebigkeit des Netzes um fast 13 Jahre.[1] Quelle: Sphera Ecolabel Methodology ReportDiese Ankündigung folgt auf eine Reihe von weltweit führenden Nachhaltigkeitsinitiativen des Unternehmens, darunter Zero-Waste to Landfill, Zero Liquid Discharge-Zertifizierungen und die kürzlich angekündigte Einführung der Science-based Targets Initiative (SBTi).Begeistert von STLs Cradle-to-Grave-Umweltzeichen, das alle Stufen von der Beschaffung bis zum fertigen Produkt abdeckt, erklärte Akanksha Sharma, Global ESG Head bei STL: „Wir sind stets bestrebt, unseren Kunden die nachhaltigsten Produkte zu liefern. Unsere Produkte mit dem Umweltzeichen, die gemäß den Nachhaltigkeitsstandards mit Gold bewertet und von einer externen Agentur geprüft werden, sind ein großer Schritt nach vorn auf dem Weg, Nachhaltigkeit in der Branche zu einer zentralen und integrierten Praxis zu machen. Dies wird unseren Kunden sehr zugute kommen, da sie dadurch nachhaltigere Lieferketten aufbauen und ihre Ziele der Klimaneutralität schneller erreichen können."„Da wir heute diese bahnbrechende Entwicklung bekannt geben, könnte ich nicht stolzer sein. Unsere mit dem Umweltzeichen ausgezeichneten Produkte sind ein großer Fortschritt für die Umweltfreundlichkeit unserer Kunden und stellen Indien an die Spitze konkreter Nachhaltigkeitsmaßnahmen. Ich bin mir sicher, dass dies zu einer nachhaltigen Entwicklung in der gesamten Branche der digitalen Netzwerke auf der ganzen Welt führen wird", so Ankit Agarwal, Managing Director von STL.Devusinh Chauhan, Minister of State for Communications, kommentierte die Einführung mit den Worten: „Ich beglückwünsche STL zu dieser umweltfreundlichen Initiative und zur Einführung der weltweit ersten extern zertifizierten Palette optischer Produkte mit dem Umweltzeichen. STL spielt weltweit eine führende Rolle bei der Bereitstellung nachhaltiger optischer Lösungen. Die Regierung prüft auch Maßnahmen und Reformen, die andere Unternehmen ermutigen, ähnliche Initiativen zu ergreifen und den Planeten lebenswerter zu machen."Für die Zukunft hat sich STL verpflichtet, bis 2030 etwa80 % seiner optischen Produktpalette mit dem Umweltzeichen zu versehen, um sein Ziel der Netto-Null-Emissionen zu erreichen.Informationen zu STL – Sterlite Technologies Ltd:STL ist ein weltweit führendes Unternehmen für optische und digitale Lösungen und bietet fortschrittliche Angebote für den Aufbau von 5G-, ländlichen, FTTx-, Unternehmens- und Rechenzentrums-Netzen. STL ist ein weltweit führendes Unternehmen für optische und digitale Lösungen und bietet fortschrittliche Angebote für den Aufbau von 5G-, ländlichen, FTTx-, Unternehmens- und Rechenzentrums-Netzen.