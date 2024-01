STERIS Aktie: Unfassbarer Gewinn!

Die technische Analyse der Steris-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 210,95 USD liegt. Der letzte Schlusskurs von 219,85 USD weicht davon um +4,22 Prozent ab, was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Betrachtet man den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (208,64 USD), so liegt der letzte Schlusskurs um +5,37 Prozent darüber und erhält somit ein "Gut"-Rating. Insgesamt erhält die Steris-Aktie für die einfache Charttechnik also ein "Gut"-Rating.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist jedoch insgesamt besonders negativ. In den vergangenen zwei Wochen standen vor allem negative Themen im Fokus, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt. Die Analyse der Handelssignale aus den sozialen Medien ergab 5 "Schlecht"- und 0 "Gut"-Signale, was zu einer weiteren "Schlecht"-Empfehlung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt für Steris aktuell ein "Neutral"-Rating sowohl für den 7-Tage-RSI (47,5 Punkte) als auch den 25-Tage-RSI (34,86 Punkte). Dies deutet darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist.

In den vergangenen zwölf Monaten erhielt Steris insgesamt 5 Analystenbewertungen, wovon 4 "Gut"-, 1 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Meinungen waren. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten liegt bei 227 USD, was ein Aufwärtspotential von 3,25 Prozent vom letzten Schlusskurs aus ergibt und somit eine "Neutral"-Empfehlung darstellt. Insgesamt erhält Steris also eine "Gut"-Bewertung basierend auf den Analysteneinschätzungen.