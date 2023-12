STERIS Aktie: Unfassbar - jetzt winkt der nächste Schritt...

Die Analysteneinschätzung für Steris zeigt, dass in den letzten zwölf Monaten 4 positive, 1 neutrale und keine negativen Einschätzungen von Analysten vorliegen, was im Durchschnitt zu einem Rating von "Gut" führt. Im letzten Monat gab es keine Updates von Analysten zu Steris. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 227 USD, was einem potenziellen Anstieg um 6,75 Prozent vom letzten Schlusskurs (212,64 USD) entspricht. Somit erhält die Steris-Aktie insgesamt eine "Gut"-Empfehlung von Analysten.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Steris-Aktie überverkauft ist, basierend auf dem RSI der letzten 7 Tage. Der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt jedoch eine neutrale Bewertung. Insgesamt erhält die Analyse der RSIs somit ein "Gut"-Rating.

Die Diskussionen in sozialen Medien zeigen keine klare Richtung, aber in den vergangenen Tagen wurden überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Damit wird das Unternehmen als "Neutral" eingestuft, obwohl ein Schlecht-Signal auftritt und zu einer Einstufung als "Schlecht" Aktie führt.

Im Branchenvergleich erzielte Steris im letzten Jahr eine Rendite von 22,11 Prozent, was 7,8 Prozent über dem Durchschnitt im Sektor "Gesundheitspflege" liegt. Im Vergleich zur Branche "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör" liegt Steris sogar 40,51 Prozent über dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.