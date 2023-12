STERIS Aktie: Selbst wir haben nicht damit gerechnet

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der darauf hinweist, ob ein bestimmtes Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI basiert auf den Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts im Verhältnis zu seiner zeitlichen Entwicklung. In Bezug auf die Steris-Aktie beträgt der RSI-Wert der letzten 7 Tage aktuell 9, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier überverkauft ist und somit ein "Gut"-Rating erhält. Im Gegensatz dazu ist der RSI der letzten 25 Handelstage weniger volatil und ergänzt die Analyse um eine längerfristige Betrachtung. Demnach wird die Steris-Aktie hier als "Neutral" eingestuft.

Die Diskussionen über Steris in den sozialen Medien geben aktuell kein klares Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel ab. In den vergangenen Tagen wurden jedoch überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Daher wird das Unternehmen als "Neutral" eingestuft. Es ergibt sich ein Handelssignal von 1 Schlecht-Signal, was zu einer Einstufung als "Schlecht" Aktie führt. Zusammenfassend ist die Aktie von Steris bezogen auf die Anlegerstimmung mit "Neutral" angemessen bewertet.

In den letzten zwölf Monaten haben 4 Analysten eine positive Einschätzung, 1 Analyst eine neutrale Einschätzung und keine eine negative Einschätzung zu Steris abgegeben, was im Schnitt einem "Gut"-Rating entspricht. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 227 USD, was einer "Gut"-Empfehlung entspricht.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Steris-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 209,24 USD. Der letzte Schlusskurs weicht somit um +1,62 Prozent ab, was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen zeigt eine ähnliche Abweichung und führt zu einem "Neutral"-Rating. Insgesamt erhält die Steris-Aktie für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.