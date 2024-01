STERIS Aktie: Selbst Profis sind hier gestolpert …

In den letzten zwölf Monaten haben insgesamt 5 Analysten ihre Bewertung für die Steris-Aktie abgegeben. Von diesen waren 4 Bewertungen "Gut", 1 "Neutral" und keine "Schlecht". Daraus ergibt sich insgesamt ein "Gut"-Rating für die Steris-Aktie. Im letzten Monat gab es keine neuen Bewertungen von Analysten. Das durchschnittliche Kursziel, das sich aus den Analystenbewertungen ergibt, liegt bei 227 USD. Das bedeutet, dass das Wertpapier ein Aufwärtspotential von 5,09 Prozent hat, basierend auf dem letzten Schlusskurs von 216 USD. Dadurch erhält die Steris-Aktie eine "Gut"-Empfehlung.

Im Vergleich zur Performance ähnlicher Aktien aus der "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör"-Branche hat Steris in den letzten 12 Monaten eine Performance von 22,8 Prozent erzielt. Im Durchschnitt sind ähnliche Aktien jedoch um 35,23 Prozent gestiegen, was bedeutet, dass Steris im Branchenvergleich eine Underperformance von -12,43 Prozent aufweist. Der "Gesundheitspflege"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 16,76 Prozent im letzten Jahr, wobei Steris um 6,04 Prozent über diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund der Überperformance im Sektorvergleich und der Unterperformance im Branchenvergleich erhält Steris ein "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs der Steris bei 216 USD liegt, was +2,13 Prozent über dem GD200 (211,5 USD) liegt. Aus charttechnischer Sicht ist dies ein "Neutral"-Signal. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, liegt bei 208,59 USD, was einem Abstand von +3,55 Prozent entspricht. Insgesamt wird der Kurs der Steris-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Bezüglich des Sentiments und des Buzz im Netz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität im Netz die übliche Aktivität hervorgebracht hat, was zu einer Einschätzung von "Neutral" führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird Steris somit als "Neutral"-Wert bewertet.