STERIS Aktie: Lieber beobachten als handeln

In den letzten zwölf Monaten haben insgesamt 5 Analystenbewertungen für die Steris-Aktie stattgefunden. Davon waren 4 Bewertungen "Gut", 1 "Neutral" und keine "Schlecht". Somit ergibt sich insgesamt ein "Gut"-Rating für die Steris-Aktie. Im letzten Monat gab es keine neuen Analystenupdates zu Steris. Die durchschnittliche Kursziel-Prognose der Analysten liegt bei 227 USD, was ein Aufwärtspotential von 5,32 Prozent bedeutet. Basierend auf dem letzten Schlusskurs von 215,54 USD ergibt sich daher eine "Gut"-Empfehlung.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien bezüglich Steris ist insgesamt negativ. In den letzten beiden Wochen wurden vor allem positive Themen diskutiert, was zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" führt. Allerdings gab es auch 1 Schlecht-Signal, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung in Bezug auf die Anleger-Stimmung führt.

Die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt, dass die Diskussionsintensität im üblichen Rahmen liegt, weshalb Steris für diesen Faktor eine "Neutral"-Einschätzung erhält. Allerdings gab es eine negative Änderung in der Rate der Stimmungsänderung, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs der Steris von 215,54 USD mit +2,95 Prozent Entfernung vom GD200 (209,37 USD) ein "Neutral"-Signal ist. Der GD50 liegt bei 209,25 USD, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Signal führt.

Zusammenfassend wird der Kurs der Steris-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn man den Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage heranzieht.