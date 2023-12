STERIS Aktie: Kann das wirklich sein?

Das Internet hat eine starke Wirkung auf die Stimmung und das Gespräch über Aktien. Die Diskussionsintensität in den sozialen Medien und die Häufigkeit der Stimmungsänderungen können zu neuen Einschätzungen führen. Bei Steris wurde eine unterdurchschnittliche Diskussionsaktivität festgestellt, was zu einer Bewertung "Schlecht" führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb in diesem Zeitraum fast unverändert, was zu einem Gesamtergebnis "Schlecht" für das langfristige Stimmungsbild führt.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der gleitende Durchschnittskurs von Steris bei 209,01 USD, während der aktuelle Kurs der Aktie bei 206,87 USD liegt. Der Abstand zum GD200 beträgt daher -1,02 Prozent, was zu einer Bewertung "Neutral" führt. Der GD50 für die letzten 50 Tage beträgt derzeit 209,86 USD, was zu einem Abstand von -1,42 Prozent führt und ebenfalls zu einer Bewertung "Neutral" führt. Insgesamt wird daher eine Gesamtbewertung "Neutral" vergeben.

Im Vergleich zur Branche hat Steris in den letzten 12 Monaten eine Performance von 22,11 Prozent erzielt. Das bedeutet eine Outperformance von +40,4 Prozent im Branchenvergleich, da ähnliche Aktien im Durchschnitt um -18,29 Prozent gefallen sind. Im Sektorvergleich liegt Steris jedoch 37,8 Prozent unter dem Durchschnittswert, was zu einer Gesamtbewertung "Neutral" in dieser Kategorie führt.

Analysten haben Steris in den letzten zwölf Monaten insgesamt 5 Bewertungen gegeben, wobei die durchschnittliche Bewertung "Gut" ist. Dies setzt sich aus 4 "Gut"-, 1 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Meinungen zusammen. Basierend auf der durchschnittlichen Kursprognose von 227 USD ergibt sich ein Aufwärtspotenzial von 9,73 Prozent, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt. Insgesamt erhält Steris daher eine "Gut"-Bewertung.