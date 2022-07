STEICO SE-Aktie: Starkes erstes Halbjahr trotz wirtschaftlicher Unwägbarkeiten!

Finanztrends Video zu Steico



Geschäftsentwicklung H1 2022: KPI H1 2022 H1 2021 Umsatzerlöse 237,5 EURm 186,8 EURm Gesamtleistung (TOR) 242,5 EURm 185,6 EURm EBITDA 50,4 EURm 41,4 EURm EBITDA-Marge in % TOR 20,8 % 22,3 % EBIT 38.5 EURm 31,2 EURm EBIT-Marge in % TOR 15,9 % 16,8 % Periodenergebnis 26,9 EURm 21,1 EURm Eigenkapitalquote in % 50,0 % 54,5 % (30.06.2022 bis 31.12.2021)