STAR Troopers AG baut Beteiligung an 6digital in Leonding weiter aus

Zürich / Wien (ots) -Neuer Chief Digital Officer & Ausbau Beratungsdienstleistung USADie Star Troopers Media, Entertainment und Investment AG mit Sitz in der Schweiz stockt Ihre Unternehmensbeteiligung an der 6 digital gmbh in Leonding auf 50% auf. Zukünftig formiert die 6digital Gmbh unter dem Namen „Star Troopers Digital GmbH“ und wird in das komplette Firmennetzwerk der Gruppe voll integriert. Die Star Troopers Digital ist eine digitale Kommunikationsagentur mit eigener Filmproduktion mit Kunden wie z.B. McDonald's, Bayer, Intersport, Zeiss, Media Markt, KPMG, Grant Thornton, Gewerkschaft Vida, VIG, Mrs. Sporty, der WKO und vielen anderen. Sämtliche digitalen Geschäftsfelder bzw. Beteiligungen der Star Troopers AG, werden zukünftig unter dem Dach der Star Troopers Digital gebündelt und organisiert sein. Mit Ende 2023 wird die Star Troopers Digital auch mit einem eigenen Büro in Tirana den Ausbau und Expansion im kompletten Balkan Raum weiter vorantreiben.Der Verwaltungsratspräsident Markus Posset freut sich mit Andreas Kalteis einen idealen Geschäftspartner und Chief Digital Officer (CDO) für den Vorstand der Star Troopers AG in der Schweiz gefunden zu haben. Kalteis verantwortet neben der Expansion der Star Troopers Digital GmbH ab Mai 2023 auch als CDO alle digitalen Geschäftsfelder und zukünftig neuen Beteiligungen im Digitalbereich der Konzernmutter Star Troopers AG in der Schweiz.Weiters baut die Star Troopers Media, Entertainment und Investment AG ihre Beratungsdienstleistungen im Bereich Restrukturierungen und Investments in der Medienindustrie in Europa und USA aus. So wurde u.a. dem Investmenthaus Fortress Investment LLC USA eine Zusammenarbeit für die Restrukturierung und Investment der angeschlagenen Vice Media Gruppe unterbreitet.Pressekontakt:Mag. Markus POSSET, MBA MSCVerwaltungsratspräsident Star Troopers Media, Entertainment & Investment AGRafael HASLAUERGeschäftsführer Star Troopers Publishing Group GmbH.Director Marketing & Communication Star Troopers Media, Entertainment & Investment AGStar Troopers Media, Entertainment & Investment AGGerliswilstrasse 43 | 6020 Emmenbrücke | SchweizEmail: office@startroopers.agTel: +41 44 787 74 44www.startroopers.agOriginal-Content von: Star Troopers Publishing Group GmbH, übermittelt durch news aktuell