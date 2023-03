SS&C Blue Prism Recognized, ein führendes Unternehmen in der Robotic Process Automation, AnalyseberichtQ1 2023

Windsor, Conn. (ots/PRNewswire) -SS&C Blue Prism wurde in einem unabhängigen Analystenbericht als führend bezeichnet, nachdem es in den Kategorien Angebot, Strategie und Marktpräsenz bewertet wurde.SS&C Technologies Holdings, Inc. (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3795793-1&h=2168384800&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3795793-1%26h%3D650909900%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.ssctech.com%252F%253Futm_campaign%253DSSC2023-Enterprise-Press-Release-0223%2526utm_medium%253Dpressrelease%2526utm_source%253Dprnews%2526utm_content%253DBlue-Prism-Forrester-RPALeader%26a%3DSS%2526C%2BTechnologies%2BHoldings%252C%2BInc.&a=SS%26C+Technologies+Holdings%2C+Inc.) (Nasdaq: SSNC) gab heute bekannt, dass SS&C Blue Prism zum „Führer" in Bezug auf Forrester Wave™: Robotic Process Automation, Q1 2023 bezeichnet wurde.Unter den 15 bewerteten Top-Anbietern, erhielt SS&C Blue Prism die höchstmögliche Punktzahl in den Kriterien Vision, Roadmap, Preisflexibilität und Transparenz, Partner-Ökosystem, Sicherheit, Bot-Bereitstellung, Low-Code-/ No-code-Fähigkeiten, Design-Umgebung und Anwendungskontrolle.Der Bericht, verfasst von Dr. Bernard Schaffrik, Principal Analyst bei Forrester, erklärt: „Blue Prism war früher als RPA Pure Play bekannt. Seine Übernahme durch SS&C und die anschließende Steigerung der F&E-Investitionen haben es jedoch zu einer Automatisierungsplattform gemacht, die RPA immer noch als Kerntechnologie nutzt. Das Unternehmen [SS&C Blue Prism] nähert sich nun den Automatisierungsbedarf seiner Kunden aus der Perspektive der Geschäftsprozesse." Darüber hinaus erklärt der Bericht: „Strategisch plant SS&C Blue Prism, sein IP aus der Kombination der früheren SS&C und Blue Prism-Produktsets in seiner gemeinsamen Plattform fortzusetzen, um eine erstklassige Automatisierungsplattform zu bieten."Dem Bericht zufolge schätzen wir den bestehenden Integrationsgrad von RPA-Adjacent-Technologien, wie beispielsweise Low-Code-Entwicklung, die Bearbeitung von Geschäftsregeln, die intelligente Dokumentenverarbeitung (IDP) und die Datenintegration mit RPA auf einer einzigen Plattform. Prozessmapping und Orchestrierungsfunktionen aus dem Chorus™ -Produkt werden Automatisierungsteams dabei helfen, RPA Bots und Low-Code-Apps zu erweitern, um komplexere Prozesse und nicht nur Aufgaben zu automatisieren." Der Bericht stellt ebenso fest: „Chorus-Nutzer werden die zusätzlichen RPA-Fähigkeiten zu schätzen wissen, während Entscheidungsträger im Bereich Automatisierung, insbesondere aus der Finanzdienstleistungsbranche, die Plattform für ihren Schwerpunkt auf Prozessautomatisierung, Sicherheit, Zuverlässigkeit und Skalierbarkeit auswählen möchten.Bill Stone, Vorsitzender und Geschäftsführer von SS&C Technologies, kommentierte: „Wir glauben, dass Forrester als führend in Bezug auf RPA anerkannt wurde, ein Beweis für die harte Arbeit und das Engagement im SS&C Blue Prism-Team ist. Unser umfassendes Angebot an intelligenter Automatisierung wird unseren Kunden weiterhin einen bedeutenden Transformationswert bieten, da unsere Vision weiterhin in 2023 ein kontinuierlicher Fokus dahingehend bleiben wird, die Arbeitsweise und Interaktion von Menschen zu verbessern."The Wave untersuchte den schnell wachsenden RPA-Markt, der sich auf Low-Code-Entwicklungsfähigkeiten, Inhalts- und Dokumentverarbeitung, Prozessorchestrierung und vieles mehr ausgeweitet hat. Um einen tieferen Einblick in den Forrester Wave™: Robotic Process Automation, Q1 2023 zu erhalten, können Sie hier eine kostenlose Kopie des Berichts herunterladen.Mehr als 2.800 Kunden weltweit führen ihren Betrieb mit Hilfe von SS&C Blue Prism und einem digitalisierten Geschäftsbereiche in den Bereichen Finanzdienstleistungen, Versicherungen, Gesundheit und Pharma, sowie Bankwesen und mehr. Sprechen Sie mit einem Experten (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3795793-1&h=4085905654&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3795793-1%26h%3D835681918%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.blueprism.com%252Fget-started%252F%253Futm_source%253Dprnewswire%2526utm_medium%253Dpress-release%2526utm_campaign%253Dgl-brand-2023-q1-2-forrester-wave-report%26a%3DSpeak%2Bto%2Ban%2Bexpert&a=Sprechen+Sie+mit+einem+Experten) über das intelligente Automatisierungsangebot von SS&C Blue Prism.Informationen zu SS&C TechnologiesSS&C ist ein globaler Anbieter von Dienstleistungen und Software für die Finanzdienstleistungs- und Gesundheitsbranche. SS&C wurde 1986 gegründet, hat seinen Hauptsitz in Windsor, Connecticut, und verfügt über Niederlassungen auf der ganzen Welt. Etwa 20.000 Finanzdienstleistungs- und Gesundheitsorganisationen, von den weltweit größten Unternehmen bis hin zu kleinen und mittelständischen Unternehmen. Informationen zu SS&C TechnologiesSS&C ist ein globaler Anbieter von Dienstleistungen und Software für die Finanzdienstleistungs- und Gesundheitsbranche. SS&C wurde 1986 gegründet, hat seinen Hauptsitz in Windsor, Connecticut, und verfügt über Niederlassungen auf der ganzen Welt. Etwa 20.000 Finanzdienstleistungs- und Gesundheitsorganisationen, von den weltweit größten Unternehmen bis hin zu kleinen und mittelständischen Unternehmen.