SS&C Aktie: Das darf sich kein Anleger entgehen lassen!

Weitere Suchergebnisse zu "Siemens Energy":

Der Ss&c-Kurs wird am 15.11.2022, 07:15 Uhr an der Heimatbörse NASDAQ GS mit 53.51 USD festgestellt. Das Papier gehört zum Segment "Anwendungssoftware".

Um diesen Kurs zu bewerten, haben wir Ss&c einem mehrstufigen Analyseprozess unterzogen. Daraus resultieren Einschätzungen danach, ob Ss&c jeweils als "Buy", "Hold" bzw. "Sell" zu klassifizieren ist. Eine abschließende Konsolidierung dieser Einschätzungen ergibt die Gesamtbewertung.

1. Dividende: Ss&c hat mit einer Dividendenrendite von 1,7 Prozent momentan einen leicht niedrigeren Wert als der Branchendurchschnitt (1.77%). Die Differenz zu vergleichbaren Werten aus der "Software"-Branche beträgt -0,07. Aufgrund dieser Konstellation erhält die Ss&c-Aktie in dieser Kategorie eine "Hold"-Bewertung.

2. Analysteneinschätzung: Von Analysten wird die Ss&c-Aktie aktuell mit "Buy" bewertet. Dieses Rating setzt sich aus 2 "Buy"-, 1 "Hold"- und 0 "Sell"-Bewertungen zusammen, welche in den letzten zwölf Monaten abgegeben wurden. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Ss&c vor. Legt man die durchschnittliche Kursprognose der Analysten zugrunde (93,33 USD) hat das Wertpapier ein Aufwärtspotential von 74,42 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 53,51 USD), was einer "Buy"-Empfehlung entspricht. Alles in allem erhält Ss&c eine "Buy"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.

3. Technische Analyse: Der gleitende Durchschnittskurs der Ss&c beläuft sich mittlerweile auf 62,68 USD. Die Aktie selbst hat einen Kurs von 53,51 USD erreicht. Die Distanz zum GD200 beträgt somit -14,63 Prozent und führt zur Bewertung "Sell". Demgegenüber hat der GD50 für die vergangenen 50 Tage derzeit einen Stand von 50,66 USD. Somit ist die Aktie mit +5,63 Prozent Abstand aus dieser Sicht ein "Buy". Damit vergeben wir die Gesamtnote "Hold".

Kaufen, halten oder verkaufen – Ihre SS&C-Analyse vom 16.11. liefert die Antwort:

Wie wird sich SS&C jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen SS&C-Analyse.

SS&C: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...