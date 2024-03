SS&C Aktie: So schlecht steht es um die Aktie!

Die Aktie von Ss&c wird nach dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als unterbewertet angesehen, da das KGV mit 23,88 insgesamt 56 Prozent niedriger liegt als der Branchendurchschnitt im Segment "Software", der bei 54,19 liegt. Basierend auf dieser fundamentalen Analyse erhält die Aktie die Einstufung "Gut".

Im Vergleich zu Aktien aus dem Sektor "Industrie" hat die Aktie im letzten Jahr eine Rendite von 6,84 Prozent erzielt, was 199,75 Prozent unter dem Durchschnitt (206,59 Prozent) liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Software" beträgt -3,37 Prozent, und Ss&c liegt aktuell 10,21 Prozent über diesem Wert. Aufgrund dieser Konstellation wird die Aktie insgesamt mit "Neutral" bewertet.

Die Analyse zeigt, dass die Stimmung für Ss&c in den letzten Wochen deutlich eingetrübt ist, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Diskussionsstärke der Aktie in den sozialen Medien hat in den letzten vier Wochen zugenommen, was auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer hinweist. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit "Schlecht" bewertet.

Bei einer Dividendenrendite von 1,62 % liegt der Ertrag bei Ss&c 3,67 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt der Softwarebranche. Daher wird die Ausschüttungspolitik des Unternehmens als "Schlecht" bewertet.