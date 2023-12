SS&C Aktie: So kann es gerne weitergehen!

Der aktuelle Stand von Ss&c wurde in den letzten Wochen in den sozialen Medien analysiert. In Bezug auf die Stimmungslage und die Kommunikationsfrequenz gab es keine signifikanten Veränderungen, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Reduktion der Kommunikationsfrequenz führte jedoch zu einer schlechten Bewertung auf dieser Ebene.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Ss&c-Aktie der letzten 200 Handelstage eine Abweichung von +4,18 Prozent aufweist, was zu einer neutralen Bewertung führt. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt jedoch um +9,43 Prozent über dem aktuellen Kurs, was zu einer guten Bewertung auf dieser kurzfristigeren Analysebasis führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf die Dividende liegt Ss&c mit einer Ausschüttung von 1,84% im Vergleich zum Branchendurchschnitt Software (5,25%) deutlich niedriger, was zu einer schlechten Bewertung führt.

Die Analysteneinschätzung zeigt, dass die Aktie der Ss&c langfristig als "Gut"-Titel eingestuft wird. Von insgesamt 18 Analysten erhielt die Aktie 6 gute Bewertungen, 0 neutrale und 0 schlechte. Mit einem erwarteten Kursziel von 71,83 USD, was einer Erwartung in Höhe von 23,28 Prozent entspricht, wird die Aktie insgesamt als "Gut" bewertet.

