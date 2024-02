SS&C Aktie: Es wird konkret!

Die Ss&c wird in der technischen Analyse betrachtet. Der aktuelle Kurs von 60,15 USD liegt +0,08 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage (GD50), was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral" führt. Über die vergangenen 200 Tage betrachtet, liegt die Distanz zum GD200 bei +5,82 Prozent, was zu einer Einstufung von "Gut" führt.

In Bezug auf Sentiment und Buzz war in den letzten Wochen eine Zunahme positiver Kommentare über Ss&c in den sozialen Medien zu beobachten. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigt ebenfalls positive Signale, und die Aktie erhält daher eine "Gut"-Bewertung. Die Intensität der Diskussionen über die Aktie deutet darauf hin, ob das Unternehmen viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über Ss&c wurde unwesentlich mehr oder weniger diskutiert als normal, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt ergibt sich dadurch eine "Gut"-Bewertung für die Aktie.

Der Relative Strength-Index (RSI) betrachtet das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses über einen Zeitraum von 7 Tagen. Der aktuelle RSI-Wert von 64,94 zeigt, dass die Ss&c weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einer Einstufung von "Neutral" führt. Bei einer Ausdehnung auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich ein Wert von 53, was darauf hindeutet, dass der Titel weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Insgesamt ergibt sich daher auch hier eine Einstufung von "Neutral".

Die Analysteneinschätzung für die Ss&c-Aktie ist derzeit "Gut". In den letzten zwölf Monaten wurden 3 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen abgegeben. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten liegt bei 67,67 USD, was ein Aufwärtspotential von 12,5 Prozent vom letzten Schlusskurs (60,15 USD) bedeutet und somit zu einer "Gut"-Empfehlung führt. Insgesamt erhält die Ss&c daher eine "Gut"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.