SS&C Aktie: Aussichten für die Zukunft vielversprechend!

Der Relative Strength-Index (RSI) ist ein wichtiges technisches Analyse-Instrument, das die Kursschwankungen über einen Zeitraum von etwa 7 Tagen misst und vergleicht. Werte zwischen 0 und 30 signalisieren eine Überverkauft-Situation, während Werte zwischen 70 und 100 auf eine Überkauft-Lage hinweisen. Alles dazwischen wird als neutral betrachtet. Aktuell zeigt der RSI-Index der SS&C mit einem Niveau von 65.96 eine neutrale Einstufung an.

Allerdings liefert der RSI25, welcher sich auf den Zeitraum von 25 Tagen bezieht, einen Wert von lediglich 72.67 – was zu einer “Schlecht” Bewertung auf diesem Niveau führt.

Folglich kann man sagen, dass die aktuelle Marktsituation bei SS&C weder über- noch unterbewertet ist – zumindest nicht gemäß des RSI Indikators. Natürlich sollten auch weitere Faktoren in die Entscheidungsfindung...