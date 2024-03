SSY Aktie: Was die Zahlen bedeuten!

Die Aktienanalyse von Ssy zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 4,54 HKD liegt, während der aktuelle Kurs der Aktie bei 4,69 HKD liegt. Dies bedeutet, dass die Distanz zum GD200 bei +3,3 Prozent liegt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der GD50 der letzten 50 Tage liegt bei 4,49 HKD, was einer Distanz von +4,45 Prozent entspricht und ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Ssy besonders negativ diskutiert, was sich auch in zwei Tagen mit einer negativen Stimmung zeigt. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen dominierten negative Themen das Interesse der Anleger, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt.

Die Dividendenrendite von Ssy beträgt 3,12 Prozent, was 1,04 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält Ssy eine "Gut"-Bewertung von unseren Analysten.

Im fundamentalen Bereich zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Ssy bei 11,19 liegt, was unter dem Branchendurchschnitt von 37,88 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist und daher eine "Gut"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien erhält.